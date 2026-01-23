Мужчины и женщины обсудили свои самые стыдные фантазии

Мужчины и женщины обсудили фантазии, которые считают самыми стыдными или такими, в которых точно нельзя признаться. О своих тайных мечтах они рассказали в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользователи признались, что мечтают исчезнуть из своей настоящей жизни.

«В прошлом году из-за семейных проблем уровень стресса был настолько высок, что я, безусловно, много фантазировал о том, как выйду за пачкой сигарет и не вернусь. Я бы никогда не стал так поступать, но такие мысли подкрадываются, когда становится особенно тяжело», — Smyley12345, пользователь Reddit.

«Я давно хотел удалиться от общества и пожить отшельником. Только я, мои кошки, немного вкусняшек для кошек и людей и природа. Горы и снег. Свежий воздух. Тишина. У меня есть удаленная работа, и наконец-то я могу сэкономить приличную сумму. Фантазия может сбыться — и если это произойдет, я просто тихо исчезну, и никто не узнает, куда я делся», — Fit-Supermarket-9656, пользователь Reddit.

Одна женщина поделилась фантазией о ролевой игре в похищение.

«Человек в баре или ресторане начинает приставать ко мне. Мило целуется и дразнит меня на парковке. Потом меня похищают и, связав и завязав глаза, отвозят в отель для страстного секса», — dahraziel, пользователь Reddit.

Другая пользовательница рассказала, что хотела бы преодолеть стыдливость и побывать на нудистском пляже.

«Я хочу сходить на нудистский пляж, чтобы понять, из-за чего весь этот шум вокруг бодипозитива», — Ashamed-Sound5610, пользовательница Reddit.

