Психолог назвала простой способ улучшить здоровье мозга и поправить психику

Этот метод можно попробовать уже сегодня. Психолог Тициана Пайва рассказала о простом способе улучшить здоровье мозга и поправить психику. По её словам, важно давать себе хотя бы краткосрочный цифровой отдых. Пайва посоветовала отказываться от смартфона и других экранов хотя бы на 10-20 минут в день. Она подчеркнула, что гаджеты вызывают перманентное напряжение головного мозга.

«Как следствие — умственная усталость, раздражительность, тревожность и проблемы с расслаблением. Мозг теряет возможность замедляться», — объяснила эксперт.

По словам психолога, отказ от гаджетов позволяет психике расслабляться, балансирует эмоциональную перегрузку, а также улучшает общий эмоциональный фон.