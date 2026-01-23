Что такое сонный паралич и как с ним справиться

Сонный паралич — феномен, о котором все чаще говорят в последнее время. За пару десятилетий его распространенность выросла более чем втрое. Согласно современным данным, с этим пугающим состоянием хотя бы раз в жизни сталкивается до 28 процентов людей. Что это: симптом, отдельное расстройство или что-то мистическое, рассказал «Вечерней Москве» врач-психиатр клиники ментального здоровья «Аксона» Владимир Вожжов.

Что это такое и почему это пугает

Сонный паралич — это состояние, при котором человек, засыпая или просыпаясь, понимает, что не может пошевелиться или издать звук. При этом он находится в полном сознании и впоследствии хорошо помнит все детали. Самый тревожный аспект — это чувство полной беспомощности, которое часто сопровождается паникой.

С точки зрения классификации болезней сонный паралич относится к нарушениям сна. Его лечением занимаются психиатры, неврологи и сомнологи. Отдельным диагнозом он не выделен, но это не делает проблему менее значимой.

Три «лица» сонного паралича

Простейшая форма: человек просто осознает невозможность двигаться и говорить. Сознание ясное, галлюцинаций нет. С галлюцинациями: к обездвиженности добавляются пугающие образы — тени, фигуры, «демоны», звуки шагов, голоса, шепот или тактильные ощущения (чувство давления на грудь, прикосновения). С ощущением удушья: самый тяжелый вариант, когда к перечисленному добавляются чувство тяжести на грудной клетке и затрудненное дыхание.

Именно сочетание паралича с галлюцинациями вызывает наибольший страх и мысли о серьезном психическом заболевании. Важно понимать: единичные эпизоды сонного паралича не являются признаком психического расстройства.

История болезни из литературы

Пациент: Чартков, художник, персонаж повести Н. В. Гоголя «Портрет», 1835 г.

Чартков, художник, персонаж повести Н. В. Гоголя «Портрет», 1835 г. Эпоха: XIX век, Санкт-Петербург.

XIX век, Санкт-Петербург. Анамнез: Молодой и талантливый живописец, находящийся в состоянии хронического стресса, бедности и творческой нереализованности. Испытывает острый финансовый кризис, мучим противоречивыми чувствами: жгучим желанием славы и угрызениями совести из-за готовности пожертвовать искусством ради денег.

Описание эпизода — ночь после приобретения загадочного портрета:

«...вдруг он во сне услышал, будто бы кто-то подошел к нему... Он видел, как тот начал шарить у него в кармане... Он хотел вскрикнуть — и не мог, хотел пошевельнуться, сделать какое-нибудь движение — члены не слушались. Раскрыв глаза, он увидел, как старик... вытащил... сверток... Он чувствовал на груди своей холодную руку... не будучи в силах пошевелиться или произнести слово, он смотрел, как старик ушел...»

Клинический анализ, ретроспективный диагноз — «Сонный паралич с гипнагогическими галлюцинациями».

Сохранное сознание и память: Чартков ясно осознает происходящее («раскрыв глаза, он увидел»), а позже детально помнит эпизод.

Чартков ясно осознает происходящее («раскрыв глаза, он увидел»), а позже детально помнит эпизод. Тотальная мышечная атония (паралич): классический симптом — «не мог», «члены не слушались», «не будучи в силах пошевелиться».

классический симптом — «не мог», «члены не слушались», «не будучи в силах пошевелиться». Слуховые и зрительные галлюцинации: восприятие фигуры старика, его действий, тактильное ощущение «холодной руки» — яркий пример комплексных галлюцинаторных переживаний на границе сна и яви.

восприятие фигуры старика, его действий, тактильное ощущение «холодной руки» — яркий пример комплексных галлюцинаторных переживаний на границе сна и яви. Аффект ужаса и беспомощности: состояние сопровождается паническим страхом, характерным для изолированного сонного паралича.

состояние сопровождается паническим страхом, характерным для изолированного сонного паралича. Провоцирующий фактор: эпизод напрямую связан с сильнейшим психоэмоциональным напряжением и стрессом, предшествующим сну.

Гениальность Николая Гоголя в том, что за 200 лет до широкого обсуждения в медиа он с клинической точностью описал не мистическое наваждение, а классический случай психофизиологического расстройства сна. «Старик из портрета» — это воплощенная в галлюцинаторном образе проекция внутренних страхов и угрызений совести героя, «посетившая» его в состоянии полного физического паралича, характерного для REM-фазы сна. Этот литературный пример — уникальное свидетельство того, как человеческая психика веками стереотипно реагировала на одно и то же нейробиологическое явление.

Это состояние действительно давно известно. В разных культурах его объясняли проделками домовых, демонов, инкубов и суккубов. И сегодня многие склонны искать мистическую подоплеку, особенно если испытывают ощущение «выхода из тела», которое иногда сопровождает паралич. Интерпретация всегда зависит от мировоззрения и личностных особенностей человека.

Чаще всего сонный паралич впервые возникает в молодом возрасте, особенно у студентов. Основная причина — банальный стресс и хроническое недосыпание, которые сбивают естественные циклы сна. Гораздо реже он может быть связан с другими неврологическими или психиатрическими заболеваниями.

Что делать, если это случилось с вами

Во время эпизода

Осознайте. Постарайтесь вспомнить, что это временное и безопасное состояние мозга, оно пройдет через несколько секунд или минут. Не боритесь. Попытки резко вырваться из паралича усиливают панику. Сконцентрируйтесь на спокойном, максимально глубоком дыхании. Попытайтесь пошевелить мелкой мускулатурой. Сосредоточьтесь на движении глаз, языка, пальцев рук или ног. Часто это помогает быстрее выйти из состояния.

После эпизода и для профилактики

Нормализуйте сон. Это главное правило. Ложитесь и вставайте в одно время, спите не менее семи–восьми часов. Снижайте уровень стресса. Помогут техники релаксации, умеренная физическая активность, хобби. Обратите внимание на позу для сна. Чаще паралич случается при сне на спине. Попробуйте засыпать на боку. Избегайте перегрузок и недосыпа. Нерегулярный график — главный провокатор.

Когда нужно обязательно обратиться к врачу

Если эпизоды повторяются часто (несколько раз в месяц), серьезно нарушают ваше самочувствие и качество жизни, вызывают стойкий страх перед сном, стоит начать с консультации у психиатра или психотерапевта, который специализируется на расстройствах сна. В большинстве ситуаций можно обойтись без дорогостоящих обследований. Врач поможет разобраться в причинах, скорректировать режим и, если необходимо, назначит мягкую поддерживающую терапию.

Сонный паралич — это страшно, но не опасно для жизни. А понимание его природы — первый и главный шаг к тому, чтобы перестать его бояться и взять под контроль.

