Проделки демонов или проблемы с психикой: что такое сонный паралич и как с ним справиться
Сонный паралич — феномен, о котором все чаще говорят в последнее время. За пару десятилетий его распространенность выросла более чем втрое. Согласно современным данным, с этим пугающим состоянием хотя бы раз в жизни сталкивается до 28 процентов людей. Что это: симптом, отдельное расстройство или что-то мистическое, рассказал «Вечерней Москве» врач-психиатр клиники ментального здоровья «Аксона» Владимир Вожжов.
Что это такое и почему это пугает
Сонный паралич — это состояние, при котором человек, засыпая или просыпаясь, понимает, что не может пошевелиться или издать звук. При этом он находится в полном сознании и впоследствии хорошо помнит все детали. Самый тревожный аспект — это чувство полной беспомощности, которое часто сопровождается паникой.
С точки зрения классификации болезней сонный паралич относится к нарушениям сна. Его лечением занимаются психиатры, неврологи и сомнологи. Отдельным диагнозом он не выделен, но это не делает проблему менее значимой.
Три «лица» сонного паралича
- Простейшая форма: человек просто осознает невозможность двигаться и говорить. Сознание ясное, галлюцинаций нет.
- С галлюцинациями: к обездвиженности добавляются пугающие образы — тени, фигуры, «демоны», звуки шагов, голоса, шепот или тактильные ощущения (чувство давления на грудь, прикосновения).
- С ощущением удушья: самый тяжелый вариант, когда к перечисленному добавляются чувство тяжести на грудной клетке и затрудненное дыхание.
Именно сочетание паралича с галлюцинациями вызывает наибольший страх и мысли о серьезном психическом заболевании. Важно понимать: единичные эпизоды сонного паралича не являются признаком психического расстройства.
История болезни из литературы
- Пациент: Чартков, художник, персонаж повести Н. В. Гоголя «Портрет», 1835 г.
- Эпоха: XIX век, Санкт-Петербург.
- Анамнез: Молодой и талантливый живописец, находящийся в состоянии хронического стресса, бедности и творческой нереализованности. Испытывает острый финансовый кризис, мучим противоречивыми чувствами: жгучим желанием славы и угрызениями совести из-за готовности пожертвовать искусством ради денег.
Описание эпизода — ночь после приобретения загадочного портрета:
«...вдруг он во сне услышал, будто бы кто-то подошел к нему... Он видел, как тот начал шарить у него в кармане... Он хотел вскрикнуть — и не мог, хотел пошевельнуться, сделать какое-нибудь движение — члены не слушались. Раскрыв глаза, он увидел, как старик... вытащил... сверток... Он чувствовал на груди своей холодную руку... не будучи в силах пошевелиться или произнести слово, он смотрел, как старик ушел...»
Клинический анализ, ретроспективный диагноз — «Сонный паралич с гипнагогическими галлюцинациями».
- Сохранное сознание и память: Чартков ясно осознает происходящее («раскрыв глаза, он увидел»), а позже детально помнит эпизод.
- Тотальная мышечная атония (паралич): классический симптом — «не мог», «члены не слушались», «не будучи в силах пошевелиться».
- Слуховые и зрительные галлюцинации: восприятие фигуры старика, его действий, тактильное ощущение «холодной руки» — яркий пример комплексных галлюцинаторных переживаний на границе сна и яви.
- Аффект ужаса и беспомощности: состояние сопровождается паническим страхом, характерным для изолированного сонного паралича.
- Провоцирующий фактор: эпизод напрямую связан с сильнейшим психоэмоциональным напряжением и стрессом, предшествующим сну.
Гениальность Николая Гоголя в том, что за 200 лет до широкого обсуждения в медиа он с клинической точностью описал не мистическое наваждение, а классический случай психофизиологического расстройства сна. «Старик из портрета» — это воплощенная в галлюцинаторном образе проекция внутренних страхов и угрызений совести героя, «посетившая» его в состоянии полного физического паралича, характерного для REM-фазы сна. Этот литературный пример — уникальное свидетельство того, как человеческая психика веками стереотипно реагировала на одно и то же нейробиологическое явление.
Это состояние действительно давно известно. В разных культурах его объясняли проделками домовых, демонов, инкубов и суккубов. И сегодня многие склонны искать мистическую подоплеку, особенно если испытывают ощущение «выхода из тела», которое иногда сопровождает паралич. Интерпретация всегда зависит от мировоззрения и личностных особенностей человека.
Чаще всего сонный паралич впервые возникает в молодом возрасте, особенно у студентов. Основная причина — банальный стресс и хроническое недосыпание, которые сбивают естественные циклы сна. Гораздо реже он может быть связан с другими неврологическими или психиатрическими заболеваниями.
Что делать, если это случилось с вами
Во время эпизода
- Осознайте. Постарайтесь вспомнить, что это временное и безопасное состояние мозга, оно пройдет через несколько секунд или минут.
- Не боритесь. Попытки резко вырваться из паралича усиливают панику. Сконцентрируйтесь на спокойном, максимально глубоком дыхании.
- Попытайтесь пошевелить мелкой мускулатурой. Сосредоточьтесь на движении глаз, языка, пальцев рук или ног. Часто это помогает быстрее выйти из состояния.
После эпизода и для профилактики
- Нормализуйте сон. Это главное правило. Ложитесь и вставайте в одно время, спите не менее семи–восьми часов.
- Снижайте уровень стресса. Помогут техники релаксации, умеренная физическая активность, хобби.
- Обратите внимание на позу для сна. Чаще паралич случается при сне на спине. Попробуйте засыпать на боку.
- Избегайте перегрузок и недосыпа. Нерегулярный график — главный провокатор.
Когда нужно обязательно обратиться к врачу
Если эпизоды повторяются часто (несколько раз в месяц), серьезно нарушают ваше самочувствие и качество жизни, вызывают стойкий страх перед сном, стоит начать с консультации у психиатра или психотерапевта, который специализируется на расстройствах сна. В большинстве ситуаций можно обойтись без дорогостоящих обследований. Врач поможет разобраться в причинах, скорректировать режим и, если необходимо, назначит мягкую поддерживающую терапию.
Сонный паралич — это страшно, но не опасно для жизни. А понимание его природы — первый и главный шаг к тому, чтобы перестать его бояться и взять под контроль.
