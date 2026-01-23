Психолог предупредил, какими последствиями женщине грозит подчинение мужу

В ряде случаев в браке женщины придерживаются идеи «муж всегда прав». Клинический психолог Илья Ахмедов рассказал, когда такая схема полезна для семейных отношений, а когда приводит к негативным последствиям для женщины.

Идея о слепом подчинении мужу - это культурная модель из исторических патриархальных систем, когда женщины не имели возможности оспаривать свои границы.

Сегодня идея «муж всегда прав» может быть полезна супругам только в том случае, если мужчина действительно психологически зрел, эмпатичен и не использует власть против партнера.

Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал клинический психолог Илья Ахмедов.

В таком случае полная передача власти мужчине является для женщины добровольным и снижает напряжение, указывая на доверие между партнерами.

Однако в случае, если мужчина склонен к контролю и пассивной агрессии, такая модель навредит женщине.

«Опасность начинается там, где есть грубость, пассивная агрессия, обесценивание или склонность к контролю. В таких отношениях женщина начинает подавлять собственные чувства, сомнения и несогласие», - объяснил психолог.

В результате она теряет голос, ощущение себя, что является психологическим насилием, даже если оно маскируется под «традиционные ценности» или «осознанность.