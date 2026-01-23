23 января в мире отмечают День письма. Меняется ли сегодня человеческие почерки? Имеют ли они значение или утрачивают его? Что может рассказать почерк о психологии человека? "Ловит" ли он болезни человека? Важно ли сегодня искусство каллиграфии? Почему у врачей особенно плохой почерк?

- Почерки в последние годы заметно изменились, - продиагностировала для МК культуру почерка графолог Татьяна Кузнецова.

Причем, изменения, по ее мнению, произошли в худшую сторону.

Она уверена, что графология связана с психологией.

И сегодняшний уход детей и молодежи в онлайн-общение разобщает людей. В инете все отлично ладят, а встретившись лично, не знают, о чем говорить.

По словам графолога, почерк меняется не только от засилья гаджетов, но и просто от возраста.

Мы все помним, что в 19 веке "писарь" был ведущей профессии в Российской империи, а хороший почерк был "ключевой компетенцией", он ценился и поощрялся, ведь большинство служебных бумаг - писем, распоряжений - писалось от руки.

Сегодня это "вымершая" профессия, да и хороших почерков становится всё меньше.

Но в 20 веке открыли диагностическое начало почерка: он диагностирует человеческое состояние - тревогу, страх, спокойствие.

Графолог Кузнецова отмечает еще одну важную вещь - рукописное письмо мощно и эффективно тренирует мозг.

Хочешь остаться умным, пиши ручкой.

Красивый почерк, каллиграфия - это, в основном, восточные культурные прихоти, но, как всякая культура, они тоже достойны внимания и сбережения.

Хотя совсем уж красивый почерк по мнению графолога, может свидетельствовать о желании произвести хорошее впечатление, польстить другим и дождаться лести себе.

Из хороших черт красиво пишущих людей выделяется, пожалуй, умение контролировать свои эмоции, о котором свидетельствует хороший почерк.

Достигающий самых высоких градусов неразборчивости почерк врачей может быть объяснен их перегруженностью, усталостью от людей, желанием сохранить с ними дистанцию, оградиться от чужой боли, от эмоционального выгорания.

Хотя люди с плохим почерком есть в любых профессиях, подчеркивает эксперт. Нечитабельный почерк встречается и у гениев, но признаки высокого интеллекта он все равно содержит.

И последняя истина о почерке - двух одинаковых почерков, как и двух одинаковых людей - нет.