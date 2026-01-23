Как справиться с паническими атаками без лекарств

Психиатр-нарколог, главный врач ООО «ПС Клиника» Александр Панов заявил, что хронический стресс, избыток негативной информации и нарушение режима дня приводит к росту числа панических атак. К этому, в частности, приводят проблемы на работе, в семье или в быту. Люди живут в состоянии тревоги и стресса.

В беседе с Pravda.Ru Врач отметил, что люди сами усугубляют свое психологическое состояние постоянным просмотром новостной ленты и социальных сетей. Другим фактором становится нарушение режима сна. С этим чаще всего сталкивается молодежь, которая к тому же злоупотребляет кофеином, а также различными энергетиками.

«В легких случаях с паническими атаками можно справиться без лекарств. <...> Полезны дыхательные практики, медитация, йога, а также регулярное общение с психологом или психотерапевтом. Эти методы помогают снизить уровень тревоги и научиться контролировать состояние», — говорит психиатр.

Но если это не помогает, то следует обратиться к врачу, который составит план комплексного лечения.

