Мужчины заинтересовались женщинами с детьми

Женщины с детьми сегодня не только пользуются устойчивым интересом со стороны мужчин в дейтинг-приложениях, но во многих случаях оказываются более успешными в поиске партнера, чем пользовательницы без детей. Об этом «Газете.Ru» рассказала генеральный директор сервиса знакомств для серьезных отношений Teamo Анна Гришачева.

«Исторически считалось, что у женщин с детьми шансов на новые серьезные отношения меньше. Однако современный дейтинг показывает обратную картину: женщины с детьми сегодня становятся одними из самых активных и целеустремленных пользователей», — пояснила эксперт.

По ее словам, свежая аналитика сервиса опровергает распространенный миф о том, что женщины с детьми якобы менее востребованы на рынке знакомств и имеют меньше шансов на повторные отношения.

«По данным сервиса, большинство пользователей, которые удалили анкету с пометкой "нашел пару в teamo", имеют детей, и среди них большую часть составляют женщины. Это наглядно демонстрирует, что наличие ребенка не является помехой для построения новых отношений», — рассказала Гришачева.

Она уточнила, что пользовательницы с детьми, как правило, заходят в дейтинг с четким запросом на создание семьи, активно инициируют общение, не боятся встреч вживую и готовы инвестировать в поиск партнера, в том числе приобретая платные подписки.

«Самым успешным портретом пользователя сервиса являются люди в возрасте 35–44 лет: в этой группе 80% женщин имеют детей. 78% мужчин в этом возрасте также уже родители, но чаще всего живут отдельно от детей», — добавила гендиректор.

Анна Гришачева подчеркнула, что сегодня рынок-онлайн-знакомств переживает заметные изменения.