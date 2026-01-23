Эксперт предупредил о том, что не даст вам стать лучше

Постановка целей на будущее и попытка следовать четкому плану может принести немало позитивных плодов, но только в случае правильного отношения человека к постоянно меняющимся обстоятельствам. Если же он не учитывает внешние факторы и обвиняет себя в отсутствии прогресса, то это может серьезно ухудшить психоэмоциональное состояние, предупредил психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс в беседе с Общественной Службой Новостей.

© Газета.Ru

Популярность методик, основанных на постоянном составлении списков, планов и проектов на жизнь, эксперт объяснил тем, что для людей, привыкших жить по сценарию, это выглядит как ключ к успеху.

«Когда они принимают на веру эту концепцию, что, если у меня есть цель и план, я гарантированно всего достигну, они чувствуют внутреннее спокойствие. Но на самом деле они находятся в большей опасности, чем другие люди», — подчеркнул Хорс.

Он пояснил, что жизнь по сценарию обрекает человека на разочарование, так как обстоятельства нестабильны, а прогнозы зачастую не сбываются — важно быть морально к этому готовыми.

Кроме того, следовать планам часто мешают не внешние, а внутренние преграды — например, страхи, усталость, стресс, отсутствие знаний и опыта и другие. Если на фоне этого человек будет все время обвинять себя в лени, сокрушаясь из-за недостигнутых целей, то это ухудшит его психоэмоциональное состояние. А вот если он признает наличие в жизни ограничений, то ставить цели он будет изначально с учетом этого фактора.

«Когда же он инфантильно отрицает наличие своих внутренних ограничений, он ставит завышенные цели, не может их выполнить и потом начинает страдать», — заключил психолог.

Напомним, по данным пресс-службы Сбера, в россияне стали активнее ставить финансовые цели. Отмечалось, что в 2025 году 3,5 млн клиентов использовали для этого сервис банка, причем каждый третий сформировал пошаговый план достижения цели и начал ему следовать, а средняя сумма желаемых накоплений составила 1,6 млн рублей.