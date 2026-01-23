Перечислены признаки, указывающие на токсичные отношения в семье

Давление, попытки вызывать чувство вины и регулярное обесценивание со стороны родственников свидетельствуют о токсичных отношениях в семье, которые могут разрушить психическое здоровье. Об этом «Известиям» рассказала клинический психолог Ксения Савельева.

© Газета.Ru

Специалист объяснила, что главными отличиями токсичности от обычных семейных конфликтов являются ее хронический характер и негативные последствия для эмоционального состояния человека. Одними из самых тревожных сигналов бывают систематическое обесценивание чувств и решений кого-либо из членов семьи, эмоциональный шантаж, игнорирование личных границ и отсутствие эмпатии.

«Главный субъективный индикатор — ваше состояние после контакта. Если после общения вы стабильно чувствуете себя опустошенным, подавленным или тревожным, это верный признак деструктивного взаимодействия», — отметила эксперт.

По ее словам, зачастую чувство вины мешает человеку отстраниться от своих родственников, общение с которыми приносит только вред. Однако это не показатель слабости, а следствие глубинных психологических механизмов и семейных установок.

Психолог предупредила, что смирение с токсичными отношениями способно привести к тревожно-депрессивному состоянию, эмоциональному выгоранию, снижению самооценки, а иногда и к психосоматическим расстройствам. В таких случаях важно дистанцироваться от других членов семьи, чтобы избежать истощения нервной системы.

