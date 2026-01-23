Психология переедания: почему нас тянет на жирное

Вечер, за окном метель, вы заворачиваетесь в плед и вдруг понимаете: рука сама тянется к холодильнику. Не за яблоком или салатом — нет, вам нужно что-то жирное, сытное, согревающее. Сыр, сметана, шоколад, пельмени со сливочным маслом. И вот вы уже сидите с тарелкой, обещая себе, что с понедельника точно возьметесь за диету.

Знакомо? Добро пожаловать в клуб зимнего переедания, где состоят миллионы женщин по всему миру. Но что, если мы скажем: это не ваша слабость — это биохимия? Биохимик, нутрициолог, психолог Анна Дивинская рассказала, как это работает.

Ваш мозг не сошел с ума — он включил режим выживания

Представьте: на дворе минус пятнадцать, световой день сократился до шести часов, а ваш древний мозг паникует, как будто началась ледниковая эпоха.

«Биохимически это выглядит так: падает уровень серотонина (того самого "гормона счастья"), одновременно организм тратит на 15-20% больше энергии просто на поддержание температуры тела», — рассказывает эксперт.

По словам Анны, жирная пища в это время становится спасательным кругом по двум причинам.

Физиологическая — жиры содержат 9 килокалорий на грамм против 4 у белков и углеводов. Это самое энергоемкое топливо, которое согревает изнутри. Психологическая — жирная еда стимулирует выброс дофамина, компенсируя нехватку солнечного света и тепла. Ваше тело не вредничает — оно пытается вас спасти.

Ловушка запрета: почему диеты зимой обречены

Вот где начинается самое интересное с точки зрения психологии РПП. Чем больше мы запрещаем себе «зимние радости» — сыр, жирный борщ со сметаной, пасту со сливочным соусом, горячий шоколад — тем сильнее включается механизм ограничения-срыва. Это не слабость характера, это работа префронтальной коры мозга, которая зимой и так перегружена борьбой с сезонной хандрой.

«Исследования показывают: люди, которые жестко ограничивают жиры зимой, к весне набирают больше веса, чем те, кто ел интуитивно. Парадокс? Вовсе нет. Постоянное подавление естественных потребностей приводит к компульсивным перееданиям, когда контроль ослабевает», — добавляет нутрициолог.

Договориться с телом: стратегия мудрого биохимика

Забудьте про войну с аппетитом — начните переговоры. Первый шаг: признать, что желание жирного зимой нормально. Второй: научиться отличать физиологический голод от эмоционального заедания стресса.

Анна:

«Вот рабочая формула: включайте жиры осознанно и с удовольствием. Утром — авокадо с яйцами, в обед — жирная рыба с овощами, вечером — орехи с чаем. Когда организм регулярно получает качественные жиры, тяга к ночным набегам на холодильник снижается на 60-70%».

Эксперт также советует добавить в рацион источники триптофана (индейка, творог, бананы) — он превращается в серотонин и снижает «углеводную зависимость». Витамин D в капсулах — не роскошь, а необходимость: его дефицит напрямую связан с перееданием в холодный сезон.

Техника «теплого разрешения»

А вот психологический лайфхак, который творит чудеса. Когда накатывает желание съесть что-то жирное и калорийное, задайте себе три вопроса: «Я действительно голодна или мне холодно/тревожно/скучно?», «Что именно я хочу почувствовать от этой еды?», «Могу ли я получить это другим способом?».

«Если ответ "да, я хочу именно эту еду" — ешьте медленно, без гаджетов, смакуя каждый кусочек. Удовольствие от 50 граммов сыра, съеденного осознанно, больше, чем от 200 граммов, проглоченных на автопилоте перед сериалом», — рассказывает специалист.

Зима — не время для пищевого аскетизма. Это сезон, когда тело просит заботы. Жиры согревают, утешают и дают энергию пережить короткие дни.