Красивые «куклы» мимо: кого ищут успешные мужчины для создания семьи

В сфере знакомств, как и в любой другой, с годами все стремительно меняется. И предпочтения желающих найти ту самую идеальную вторую половинку — тоже. Если в «нулевые» спросом у завидных (читай — статных, состоятельных и перспективных женихов) пользовались длинноногие леди с ногами от ушей, молчаливые, но чертовски красивые, то теперь все иначе.

Эксперт по мэтчмейкингу Лана Ланская, в беседе с WomanHit поделилась своими наблюдениями за пожеланиями нынешних мужчин. Дамы-«трофеи», которые были лишь приложением к своему кавалеру, походкой от бедра ушли в прошлое. Теперь женихи ценят не только внешность, а рассматривают кандидатуры на знакомство более тщательно, оценивая и внутренние качества.

Почему «куклы» больше не пользуются популярностью

«Дело в том, что люди высокого положения и аристократического происхождения оперируют другими понятиями и иначе подходят к браку, чем представители высшего и среднего класса. Они, в большинстве своем, рассматривают союз двух людей почти как сделку. А в бизнесе есть понятие „неликвидный актив“. Так называют активы, которые невозможно конвертировать во что-то полезное без серьезных потерь, репутационных, временных или финансовых. Так вот „трофейная жена“ воспринимается сегодня именно подобным образом», — поясняет эксперт.

Звучит жестко и неприятно, но мир больших денег циничен. Исходя из данных реалий симпатичная, но пустая женщина многими статусными мужчинами воспринимается как невыгодная инвестиция. Ведь успешный человек прекрасно понимает: внешность можно арендовать, например, прибегнув к услугам эскорта. А жениться нужно на интеллекте. Вот где выгодное долгосрочное «вложение». И мужчина, строящий империи, ищет спутницу, способную усилить его, а не просто красивую обертку, за которой скрывается пустота.

Тренд на Power Couple: кто такая новая жена миллиардера

Если оперировать терминологией брачного рынка, недавнюю моду на содержанок сменил спрос на self-made women, а главный тренд — это Power Couple (сильная пара). Так называют союз, где женщина напрямую влияет на успех своего мужчины. При этом, дама не обязательно должна обладать модельной внешностью «ангела Victoria's Secret», а ее главное достоинство кроется в магнетизме ума.

Три качества, которые сейчас в цене

Самодостаточность

Женщина-партнер знает себе цену и измеряет ее не вещами. Когда мужчина понимает, что даму не удивишь очередным дорогим браслетом или поездкой на курорт, он относится к ней соответствующе. Если лояльность невозможно купить, а реально только завоевать отношением и масштабом личности, это сводит с ума, ведь мужчины привыкли, что все имеет прайс, а здесь они встречают то, что бесценно и это вызывает восхищение.

Особое мышление

Идеальная жена всегда помогает своему избраннику развивать и строить бизнес. Не обязательно непосредственно участвовать в сделках и переговорах, но наталкивать мужчину на гениальные идеи и заряжать его своей энергетикой — желательно.

«Такие женщины — великолепные стратеги. Они понимают и принимают мир своих мужей, не „пилят“ за задержки на работе, потому что видят большую цель и служат опорой, а не балластом. Они — тот самый краеугольный камень, благодаря которому империя растет», — продолжает Ланская.

Интеллектуальная сексуальность

Умные женщины — это всегда магнит для успешных мужчин. У нее может не быть упругой высокой груди на накачанных ягодиц, «прокаченный» мозг — вот главное оружие. Мужчины высшего эшелона нередко одиноки в своем развитии. Им не с кем поговорить на равных, не опасаясь зависти или глупости. Те, кто разбирается в людях, психологии, инвестициях или технологиях всегда выиграет у любой 20-летней модели.