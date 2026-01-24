В прошлом все было хорошо: почему людям нравится жить воспоминаниями

С ностальгией по прошлому хотя бы однажды сталкивался каждый человек. Как правило, люди идеализируют такие воспоминания и видят события прошлого только в лучшем свете. «Вечерняя Москва» выясняла у эксперта, почему люди ностальгируют.

По словам психиатра, кандидата медицинских наук Елизаветы Жестковой, люди действительно склонны вспоминать прошлое. Этому есть несколько объяснений:

прошлое кажется стабильным

Современный мир очень быстро меняется, поток информации не прекращается ни на секунду. Это приводит к тому, что у людей растет уровень тревожности, беспокойства и возникает ощущение нестабильности. А прошлое кажется стабильным, потому что оно постоянно и неизменно, поэтому они и цепляются за воспоминания, — сказала психиатр.

память избирательна

Также Жесткова отметила, что человеческий мозг запоминает только приятные моменты, поэтому воспоминания о прошлом приносят людям радость.

Мозгу свойственно забывать плохие моменты, негативные ассоциации и эмоции. Люди запоминают именно яркие события и приятные эмоции. Им кажется, что несколько лет назад они были красивее, выносливее, целеустремленнее, моложе, поэтому могли достигать глобальных результатов и ставить большие цели. Именно поэтому людям приятно ностальгировать по прошлому, — рассказала специалист.

Между тем в социальных сетях появился новый тренд — ностальгия по 2016 году. Пользователи массово начали выкладывать архивные фото и видео, сопровождая публикации музыкальными композициями, которые были популярны в том году. Почему люди ностальгируют по 2016-му, разбиралась «ВМ».