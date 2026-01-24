Психолог объяснил, почему доброе слово мотивирует лучше, чем премия

Нижегородцы рассказали, что их мотивирует лучше – похвала или критика. Кому нравится, что их ругают – мужчинам или женщинам? Для людей какого возраста важнее всего мнение начальства? А кто мотивирует себя сам?

© Нижегородская правда

Исследователи сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос среди нижегородцев и выяснили, что помогает им достигать высоких результатов в работе – похвала, критика или внутренняя мотивация. Неожиданно 44% жителей области признались, что им не нужны ни хорошие слова, ни ругань со стороны руководства. Никто не смотивирует их лучше, чем они сами и их тяга к совершенству. 35% нижегородцев настроены менее решительно, и для них очень важна похвала. А ещё 6% признались, что им помогает критика.

«Есть определённый тип людей, которым так называемая нематериальная мотивация заходит лучше, чем материальная, – рассказала психолог Виктория Кузнецова. – Даже премия их не так замотивирует, как добрые слова. Это может быть связано с характером, например, деньги для них не очень ценны, а важны одобрение, признание. Может, человек только пришёл работать, и его актуальное задание – это получить признание как молодому специалисту. Или у человека переходный этап, и ему важны именно одобрение, признание, похвала. Тогда признание становится важнее, чем деньги».

Причём, по словам эксперта, чем неувереннее в себе человек, тем больше он нуждается в признании и принятии. Или ему не хватает человеческого тепла и общения.

Но нельзя сказать, что уверенным людям больше нравится критика. По мнению психолога, полагаться на критику склонны те, кто привык к подобному общению с родителями.

«Особенно людям, у которых детство в советские времена прошло, – поделилась Виктория Кузнецова. – Тогда очень было распространено убеждение, что ребёнка главное не перехвалить, а лучше ругать. Тогда он не будет расслабляться и будет стараться делать всё, как надо. Хвалить же даже вредно, иначе загордится. Я предположу, что это убеждение всё же не соответствует истине».

С каждым годом правило «критика мотивирует лучше» теряет свои позиции. Если два года назад около четверти опрошенных называли критику мотивирующей, то теперь их едва ли наберётся 1/10.

Причём чем старше опрошенные, тем больше они ценят именно похвалу. Среди нижегородцев до 35 лет 32% респондентов мотивируют хорошие слова, а среди тех, кому за 45, таких аж 44%, то есть почти половина.

Женщины ценят похвалу чаще, чем мужчины – 45% против 26% в этих категориях. А вот представителям сильного пола больше нравится опираться на внутреннюю мотивацию – 48% против 39% среди женщин.

Нижегородцы с доходом свыше 150 тысяч чаще признаются, что их стимулирует именно критика, а не похвала или внутренняя мотивация.