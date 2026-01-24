«Ребенок калечит жизнь». Почему женщины убивают своих детей

Тело ребенка нашли в квартире жилого дома на улице Братеевской в Москве. Мальчика 2020 года рождения, по предварительным данным, утопила в ванной собственная мать. На допросе 45-летняя женщина призналась, что избила своего ребенка. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, откуда у матерей возникает враждебное отношение к детям и почему они начинают проявлять патологическую жестокость.

© globallookpress

Причины материнской агрессии

По словам детского и семейного психолога и психотерапевта Натальи Наумовой, агрессивное поведение женщин по отношению к детям часто связано с психологическими травмами, полученными родительницей в детстве:

«Когда мать делает больно ребенку — это признак того, что она сама в детстве или в подростковом возрасте была подвержена буллингу, физическим травмам со стороны родителей или близких. То есть сработал так называемый семейный сценарий: меня били, а я бью тебя. Тем самым она вместо того, чтобы максимально сделать жизнь ребенка комфортной, заставляет его пройти через то, что прошла сама. Именно детская травматизация, пережитая ею, и заставляет мать в сложной ситуации проявить жестокость. Скажу страшную вещь, но при такой клинической картине соответствующее поведение для женщины — это норма. Почему? Да потому что она сама находится в травматизации от пережитого опыта».

Непроработанная проблема зачастую уже в осознанном возрасте может привести к еще более трагическим случаям, когда мать устраивает расправу над собственным ребенком. Особенно проблема обостряется в период беременности и после рождения малыша, когда есть риск проявления послеродовой депрессии, отметила психолог:

«Это состояние, когда самой не хочется жить, а тут еще нужно заботиться о судьбе нового человека, пусть и родного. Ребенок занимает все ее время, ей некогда позаниматься собой, восстановить свое физическое и психическое здоровье, привыкнуть к тому, что появился еще один член семьи. И женщина в какой-то момент начинает думать, что "без этого малыша было намного легче". Ребенок как будто калечит ее жизнь, она, соответственно, переходит в состояние младенца — в период своей ранней травматизации до пяти лет, когда были получены первые психологические травмы и установки, которые ей не удалось проработать».

И из-за сильной усталости она не может контролировать свое сознательное, попадает под влияние подсознательного и просто пытается избавиться от лишнего груза, якобы чтобы помочь себе, спасти себя и уцелеть, поэтому появляются неадекватность и непредсказуемое поведение, приводящее к подобным семейным драмам, пояснила Наумова.

«То есть мы говорим о наличии серьезной психологической патологии. Явно женщина запуталась и сделала неверные выводы, что привело к непоправимым и чудовищным последствиям. Она могла передать ребенка, в конце концов, родителям или близким людям, которым доверяет», — заметила психолог.

Еще, по мнению специалиста, пандемия коронавируса дала толчок агрессии:

«Хочу заметить еще одну особенность: коронавирус, которым многие переболели, очень сильно воздействует на нервную систему и напрямую связан с возникновением депрессивных состояний. Это еще один шаг, который приближает к бездне. Когда в таком состоянии рядом есть еще ребенок маленький, нуждающийся в уходе, у неподготовленной женщины может возникнуть реальное желание расправиться с малышом».

Можно ли предотвратить новые трагедии

По словам специалиста, чтобы решить эту проблему и исключить повторение случаев, пополняющих криминальную хронику, беременным женщинам и многодетным матерям следует в обязательном порядке посещать, помимо кабинета гинеколога, еще и психолога, чтобы специалисты не только физически, но и морально готовили к материнству, к рождению первого или очередного ребенка:

«Чтобы этого не происходило, этих женщин нужно больше готовить к рождению ребенка, подсказать, куда она может обратиться за психологической поддержкой в случае чего. За образец можно взять европейские страны, где в период беременности за будущей мамой присматривает целая патронажная служба. Они продолжают за женщиной наблюдать в течение долгого времени даже после рождения, чтобы воочию увидеть, как она справляется с малышом, все ли правильно делает. Иногда доходит до того, что мать спит, а представители службы присматривают за новорожденным. У нас таких служб нет, а бабушки и дедушки или муж не всегда в состоянии помочь, особенно психологически».

А психолог сможет своевременно разглядеть возможные поведенческие отклонения и в случае необходимости направить для терапии уже к психотерапевту, что в дальнейшем позволит избежать трагедий, уверена эксперт.

«Проходя психотерапию, когда женщина понимает, от чего у нее вспышки агрессии, когда целостность картины восстанавливается, она прорабатывает обиду на родителей или людей, которые ее травмировали, и гештальт закрывается, у нее не остается потребности кому-то мстить или наказывать. После этого женщина спокойно начинает воспитывать ребенка, не выходя в аффективные состояния, все налаживается, и ребенок начинает понимать, что "рядом мама, а не мачеха"», — заключила психолог.

Еще одно жестокое убийство ребенка произошло в ноябре прошлого года. Жительницу Балашихи задержали по подозрению в убийстве и расчленении шестилетнего сына. Голову мальчика нашли в пруду в Москве, а тело — в квартире мамы в Подмосковье. Обвиняемая признала вину. Что могло сподвигнуть мать на убийство собственного малыша, выясняла «Вечерняя Москва».