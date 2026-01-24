Россиянки ответили, с какими мужчинами не станут строить отношения

Большинство россиянок не хотят отношений с мужчинами, живущими с родителями.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, 70% россиянок не готовы к отношениям с привлекательным мужчиной в возрасте 30–40 лет, который продолжает жить с родителями. Только 16% женщин согласны на такой шаг. Среди мужчин ситуация иная: менее половины не видят проблемы в том, что женщина живет с родителями, но 39% заявили, что не стали бы строить отношения с такой женщиной.

В беседе с Авторадио психолог Светлана Шевченко отметила, что есть и другие важные моменты:

«Очень важно видеть контекст ситуации и все-таки оценить не только возраст, но и насколько конкретный молодой человек самодостаточен. Насколько у него здоровые отношения с родителями, где они оказывают ему поддержку, направляют, но при этом он уже ориентирован на себя. Он уже принимает важные решения. Переехав в другую квартиру, на которую мужчина сам не заработал, и если мама приезжает в выходные готовить ему на неделю, мужчина знает, что он всегда может у родителей одолжить денег — это тоже не является важным фактором оценки его зрелости. Да, такой мужчина условно подходит под категорию, что он съехал от семьи, но он абсолютно не эмансипирован. Не принимает на себя ответственность и продолжает жить, условно, с родителями и в такой достаточно инфантильной позиции».

Психологи подчеркивают, что проживание с родителями во взрослом возрасте мешает сепарации, созданию внутренней опоры и приводит к проблемам в отношениях и карьере.