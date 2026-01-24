Пришел, увидел, победил: почему главный миф из соцсетей не работает в жизни

Связка «захочет — добьется» звучит красиво и вдохновляюще, но с реальностью она совпадает плохо. Этот миф упрощает сложные процессы, игнорируя контекст, ресурсы, психику и обстоятельства.

В итоге этот выдуманнный тезис давит и на мужчин, и на тех, кто рядом с ними (то есть всех нас, по сути), создавая ложные ожидания и чувство вины. Психолог Марат Вахитов перечислил причины, почему эта формула не работает в принципе.

Желание не равно ресурсу

Хотеть достичь успеха можно сколько угодно, но без времени, энергии, денег, здоровья и поддержки желание не превращается в результат.

«Соцсети продают идею, что мотивация сама по себе заменяет условия, но в жизни именно условия определяют скорость и траекторию. У двух людей с одинаковым желанием стартовые возможности могут быть радикально разными», — говорит эксперт.

Психика сложнее машины

Миф предполагает, что мужчина всегда действует рационально и линейно. На деле страх, тревога, выученные установки, опыт неудач и внутренние конфликты напрямую влияют на способность идти к цели. Иногда человек хочет, но не может двигаться быстро или вообще застревает. И это не слабость характера, а сложносочиненная работа психики, которая защищает от перегрузки и повторной боли.

Контекст важнее лозунгов

Экономика, рынок, возраст, социальная среда и исторический момент сильно корректируют любые усилия.

«Одни и те же действия в разное время дают разные результаты. Соцсети любят истории успеха, вырванные из контекста, но умалчивают о десятках факторов, которые сделали этот успех возможным именно тогда и именно для этого человека», — подчеркивает психолог.

Миф разрушает отношения

Фраза «если бы он хотел, он бы смог» часто используется как инструмент давления и манипуляции. Она обесценивает реальные усилия, сложные периоды и внутреннюю работу. В отношениях это создает дистанцию и недоверие, потому что один оказывается в роли обвиняемого, а другой — в роли судьи, вместо диалога и поддержки.

Успех — не универсальная категория

Соцсети подменяют понятие успеха одним шаблоном: деньги, статус, внешние атрибуты. Но для разных людей успех выглядит по-разному и может меняться со временем. Кто-то выбирает стабильность, а другой — смену направления. Желание может быть не про добиться, а про сохранить и переосмыслить, например — и это тоже осознанный выбор, а не поражение.