Частный детектив назвал признаки, которые выдают супружескую измену

Неверность партнера можно распознать по трем красноречивым признакам, рассказал в интервью «Ленте.ру» генеральный директор ведущего частного детективного агентства Колумбии Asesores-IP SAS Colombia Хорхе Искьердо.

Первым выдающим измену признаком частный детектив назвал изменение распорядка дня у одного из партнеров. В качестве примера он привел более частое, чем обычно, посещение спортзала. Также он обратил внимание на нанесение более яркого макияжа и резкую смену стиля одежды.

Кроме того, по словам Искьердо, у изменников зачастую внезапно возникают деловые поездки, корпоративные тренинги или различные общественные мероприятия. На возможную неверность может указывать и нежелание человека участвовать в семейных мероприятиях, причем свой отказ он зачастую объясняет нелепыми оправданиями, добавил эксперт.

Ранее психолог Эстер Перель раскрыла главную причину супружеских измен. По ее мнению, на такой шаг люди идут, когда отношения им кажутся уже мертвыми.