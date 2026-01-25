Мужчинам рекомендовали активно помогать женам в период ПМС

Частая причина раздражительности — усталость из-за большой нагрузки.

Следует давать женщине возможность уделить больше времени себе, забрав у неё часть домашних обязанностей. Такими рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась акушер-эндокринолог Ольга Каплина.

«Здесь первую причину нужно выделить, не слишком ли много женщина везёт сама в одиночку, потому что, возможно, просто устала. И в период, когда у неё не хватает энергии, она будет более депрессивная, более раздражительная. Если в семье обязанности прекрасно распределены, и муж понимающий, может и детей забрать, и женщину время от времени куда-то на массаж отпустить, или просто она дома полежит с любимым сериалом два часа, и никто её не будет трогать в выходные, и всё сбалансированно. Иногда достаточно просто немного поменять образ жизни, попросить мужа или каких-то родственников помогать, особенно когда дети ещё маленькие, когда из садика кто-то забрал, а женщина за это время отдохнула, и ей этого бывает вполне достаточно».

Ранее гинеколог рекомендовала принимать фолиевую кислоту за три цикла до активных попыток зачатия. Витамин помогает предотвратить развитие опасных патологий плода.