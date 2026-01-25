Психолог назвал признаки плохого отношения человека к себе

Накопительство, долги и крайности в отношении к порядку могут указывать на внутренние проблемы и непринятие.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Если человек не знает, сколько он стоит, начинает экономить на себе, объясняя это тем, что он может довольствоваться малым, если человек, имея большие накопления, недостаточно хорошо живёт, когда у людей на счетах приличные суммы денег, но они ходят по свалкам и занимаются накопительством, если у человека большие долги — это всё говорит о неправильном, плохом отношении к себе. Накопительство и бардачество тоже говорят о психологическом отношении к себе. Отношение с пространством имеет важное значение. Когда человек вообще не наводит порядок и когда человек излишне чистоплотен. Здоровая психика — посередине, иногда может быть хаос, в котором есть система, и иногда может быть чистота, структура и порядок. Это неочевидные признаки, по которым можно оценить, насколько много хорошего в его отношении к самому себе».

Ранее Елена Соловьёва назвала татуировки признаком «непроработанных отношений» с телом. Таким образом человек стремится украсить себя, что-то скрыть или привлечь внимание, отметила она.