Слишком взрослые для драмы: почему человека в терапии сложно любить

Осознанность, ответственность и желание расти прекрасны. Но у всего этого есть обратная сторона — строить отношения с таким человеком куда как непросто.

Попытка начать роман человеком, который регулярно ходит к психологу, может оказаться провальной для многих из нас. Потому что найти общий язык будет сложнее, чем с тем, кто вообще никогда не задумывался о своем внутреннем мире, как ни парадоксально. Психолог Марат Вахитов рассказал, в чем тут соль — дело не в самой терапии, а в том, как она меняет мышление, границы и динамику близости.

Повышенный уровень осознанности иногда мешает спонтанности

Люди в терапии часто анализируют свои чувства, мотивы и реакции, это полезно, но в отношениях может ощущаться как избыточная рационализация.

«Вместо живой эмоции появляется постоянный разбор полетов, вместо импульса — пауза и анализ. Партнеру это может казаться холодностью, отстраненностью или неким слишком правильным поведением, где не остается места легкости и игре», — утверждает эксперт.

Новые границы могут ломать привычную динамику

Терапия часто приводит к укреплению личных границ: человек перестает терпеть то, что раньше терпел, начинает чаще говорить «нет», меньше подстраивается, больше заботится о себе. Это здорово, но для партнера может быть болезненно, особенно если раньше отношения строились на уступках, компромиссах или эмоциональной зависимости. Возникает ощущение, что правила игры внезапно изменились — но точно их никто пока сформулировать не может, а это всегда пугает, как любая неизвестность.

Язык психологии иногда заменяет живое общение

Фразы вроде «я сейчас в триггере», «мне нужно отрегулировать свое состояние» или «это твоя проекция» могут звучать умно, но в быту создают дистанцию.

«Когда психологические термины используются как защита или аргумент в споре, партнер чувствует себя не услышанным, а проанализированным. Вместо диалога появляется ощущение терапевтической сессии, на которую никто не записывался — и это тоже добавляет непонимания и раздражения», — говорит психолог.

Терапия меняет человека быстрее, чем успевают адаптироваться отношения

Человек в терапии может резко пересматривать ценности, цели, стиль жизни, взгляды на близость, брак, детей или карьеру. Он растет, меняется, иногда радикально — а партнер остается в прежней точке. Это создает разрыв в темпе развития: один уже живет в некоей другой реальности, другой еще не успел перестроиться или не хочет этого делать.

Осознанность обостряет вопрос совместимости в принципе

Терапия помогает лучше понимать свои потребности и честнее смотреть на то, что происходит в паре. Иногда это укрепляет союз, но иногда — наоборот, делает очевидным то, что раньше удавалось игнорировать. Человек перестает соглашаться на отношения из страха одиночества, привычки или чувства долга, и это может восприниматься партнером как отдаление или угроза.

При этом сама по себе терапия не делает человека сложным.