Парам подсказали пикантный способ снизить риск измен

Сексолог Анастасия Филиппова подсказала способ снизить риск измен в паре. Рекомендацию она дала в Telegram-канале.

«Измены случаются там, где скука годами. Вносите разнообразие в свои отношения», — призвала Филиппова.

В этом, по ее мнению, могут помочь ролевые игры. В качестве примера специалистка привела сценарий «незнакомцы в баре».

Суть подобной игры, по словам Филипповой, заключается в том, что женщина должна пойти в бар в узком вечернем платье, под которым надеты чулки и новое кружевное белье. Мужчине тем временем необходимо сделать вид, что он не знает партнершу, и подойти к ней познакомиться.

«Цель этой игры — изменить свой привычный образ и по-новому флиртовать со своим партнером. Вы оба знаете, что произойдет, но не догадываетесь, где и когда», — пояснила специалистка.

Она добавила, что в бар необходимо приехать отдельно друг от друга. При этом одеться женщине нужно в непривычную одежду, чтобы стать незнакомкой и для самой себя.

