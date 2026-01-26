Мужчине дали совет, как удовлетворить жену, которая любит жесткий секс

Мужчина после 10 лет брака обнаружил, что его жена желает заниматься только жестким сексом, и оказался перед тяжелым выбором. За советом он обратился к пользователям раздела Sex на форуме Reddit.

© Lenta.ru

По словам мужчины, жена больше не приемлет предварительных ласк или нежности во время полового контакта и требует грубости и быстрого соития уже после 10 секунд предварительных ласк.

«Это большая работа, и, честно говоря, у меня не хватает сил, чтобы удовлетворить ее. Не уверен, что кто-то смог бы! Так что я в тупике. Я поговорил с ней об этом, и она ответила: "Это как раз то, что мне нужно, чтобы получать удовольствие"», — признался автор поста.

Некоторые мужчины дали автору поста практические советы.

«Попросите ее об интенсивном сексе в позиции «женщина сверху». Думаю, уже через пять минут ее ноги будут гореть огнем», — greybruce1980, пользователь Reddit. «Секс-качели! Экономия движений, но при этом большая мощность», — aywwts4, пользователь Reddit.

Женщина с подобным запросом к сексу объяснила, почему так может происходить.

«Лично у меня проблемы с концентрацией внимания, и грубый секс как бы замыкает меня в моменте, что дает фантастические ощущения. При этом «грубый» не обязательно означает «как отбойный молоток», — Agent_Nem0, пользовательница Reddit.

Ранее молодая женщина пожаловалась на неловкие последствия анального секса, о которых даже не подозревала, когда соглашалась на этот вид полового контакта. Она начала непроизвольно пускать газы даже во время вагинального секса.