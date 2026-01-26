Психологи назвали рецепт счастливой старости

Многие люди искренне убеждены, что счастье – в деньгах. Причём, чем их больше, тем у человека должна быть жизнерадостней и безмятежней жизнь. Для других счастье – в детях и внуках. А вот некоторые психологи считают, что это всё – не главное, особенно в старости. Пресловутый стакан воды, которым апеллируют те, кто ратует за семейное счастье, по мнению экспертов, не принесёт человеку облегчения, даже если и найдутся те, кто его подаст. И всё же есть несколько вещей, которые для любого пенсионера важнее денег, семьи и любви. О них – в нашей статье.

Гуляй, душа!

Жизнь любого человека – сплошное движение, стремление к совершению важных, по собственному разумению, поступков и, конечно же, борьба (за себя, свою карьеру, близких людей, да и просто за выживание). При этом многие из нас, как правило, утешают себя тем, что вот, мол, выйдем на пенсию и поживём, наконец, для себя.

Дети к тому времени вырастут и самореализуются, появятся внуки. Всё это – надёжный тыл, уверенность в том, что в последние минуты жизни мы будем не одни. Действительно, многие убеждены (и вы, уважаемые читатели, наверняка не исключение), что чем многочисленней и сплочённей семьи, тем лучше.

Почему же тогда, как только человеку, к примеру, исполняется 70 или больше лет, он начинает чувствовать себя одиноким, никому не нужным и даже обременительным для своих близких? Именно в этом возрасте, как заверяют специалисты, как раз и начинает крошиться жизненный идеал многих людей.

Многим пенсионерам наверняка кажется - всё позади...

Вера пожилых людей в крепкую и дружную семью, в то, что кто-то из детей или внуков обязательно принесёт стакан воды, подчас жестоко разбивается о реальность.

«Большая семья - не волшебная защита. Скорее, это фон для того, чтобы самому себе искать маленькие поводы для радости и сил, - считает кандидат психологических наук Наталья Стрельникова. – Старость, как правило, расставляет жёсткие и честные акценты. Исчезает всё лишнее».

В таком возрасте чрезвычайно важно оставаться в строю: не стать кому-то обузой, а самому стараться делать привычные вещи. Выйти на прогулку в парк, дойти до супермаркета или рынка, сходить в музей или на выставку. Главное - доказать себе, что ты всё тот же человек, каким и был прежде, несмотря на изменившийся цвет волос и немножко непривычное отражение в зеркале.

Доказать себе и окружающим, что силы ещё не иссякли - главное!

Старость дома не застанет!

По мнению Стрельниковой, никакой звонок любимой дочки с вопросом: «Мама, что тебе купить?» или внезапный визит внуков с полными пакетами провизии не заменят удовольствия самой приготовить обед из тех продуктов, что выбрала в магазине, купила и донесла до дома, напечь пирогов и заварить чай.

В общем, здоровье и возможность что-то делать самостоятельно – первый фактор счастливой «пенсионерской» жизни. Второй – иметь личное пространство, привычный порядок и собственные вещи.

Недаром бытует мнение, что как только пожилого человека «сдвинули с места» (к примеру, переселили к себе дети или внуки, продав квартиру, а то и, не дай Бог, сдали в приют), он вскорости просто «затухает». Вот почему важно не только оставаться в силе, но и жить под той крышей, где прошла большая часть жизни.

«Расставила свои банки, сложила платки в нужном ящике, повесила календарь - так сохраняется чувство, что ты ещё хозяйка хоть чего-то, - поясняет Наталья Стрельникова. – Когда у пожилого человека забирают последнее, исчезает часть его жизни, теряются ориентиры и желание жить дальше».

Важно чувствовать себя хозяйкой даже в почтенном возрасте

Третий фактор, по мнению психолога, заключается в живом диалоге с окружающими. Причём, не с теми, кто вынужден тебя терпеть, потому что ты подарил им квартиру и теперь живёшь с ними под одной крышей на «птичьих правах».

Общение со своими старыми приятелями и соседями (обсуждение теленовостей или спор о пенсионной реформе) просто необходимо для человека с отметкой «70+». Важно спуститься из своей квартиры в подъезд, выйти на улицу и сесть на лавочку рядом с такими же пенсионерами. Поверьте, вам будет о чём поговорить, даже если вы с ними шапочно знакомы.

Повезёт, конечно, тем пожилым людям, которые будут востребованы у молодёжи. Когда у вас начнут просить мудрых советов или вспомнить какую-нибудь занимательную историю из «бурной» молодости - в такой компании не мудрено и заново «расцвести».

Быть интересным молодёжи - в радость!

Ещё один незаменимый элемент – собственные денежные средства. Нет ничего хуже в старости впасть в финансовую зависимость от кого бы то ни было – пусть даже от самых близких людей. В такие моменты начинаешь чувствовать себя настоящим нахлебником и «балластом».

Ну и последний пункт, своеобразное обобщение всех, перечисленных выше. Он заключается в том, чтобы каждый свой новый день строить по собственному удобному распорядку, ни под кого не подстраиваясь.

«Привычная жизнь даёт покой, защищённость и то хрупкое чувство, что день прожит не зря, даже если ни один родственник так и не позвонил», - резюмирует Стрельникова.

В общем, как ни крути, но радость пожилые люди черпают в большинстве своём не столько во внешних признаках любви тех, кого родили и воспитали, а в том, насколько самостоятельными и независимыми остаются их будни. И хорошо бы, наверное, чтобы так было до самого конца…