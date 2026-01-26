Женщина раскрыла секреты долгих отношений с мужем старше ее на 21 год

43-летняя жительница Великобритании рассказала, как ей удается сохранять брак с мужчиной старше ее на 21 год. Об этом пишет Daily Mail.

Блогерша Лорна Люкс замужем за 64-летним Джоном Эндрюсом уже 16 лет. По словам Люкс, секрет их крепких отношений — никогда не ложиться спать в ссоре и знать языки любви друг друга. Например, она знает, что Эндрюсу важен тактильный контакт, поэтому каждое утро обнимает его.

«Это может быть спорно, но я считаю, что важно не быть слишком ласковой со своим мужчиной», — раскрыла еще один секрет Люкс. По мнению женщины, муж должен поклоняться ей, а не наоборот.

Она объяснила, что зависеть от мужчины финансово — это нормально, но ни в коем случае нельзя зависеть от него эмоционально. По словам Люкс, когда партнер чувствует, что женщине хорошо и без нее, он становится ею одержим и привязывается к ней сильнее.

Кроме того, женщина всегда старается хорошо выглядеть. Она призналась, что ей приятно быть лучшей для Эндрюса. Люкс также в шутку добавила, что сохранить отношения помогают раздельные ванные комнаты.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Сан-Диего Брук МакНелис объяснила, почему женщинам стоит выбирать любовников постарше. По ее словам, взрослые мужчины эмоционально зрелые, они не ищут одобрения и не играют с избранницами в игры.