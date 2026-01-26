Психологи нашли связь между депрессией и использованием чат-ботов

Люди с симптомами психических расстройств могут обращаться к нейросетям с определённой задачей. Международная команда учёных установила, что между депрессией и использованием чат-ботов может быть связь. Они провели исследование-опрос и выяснили, как часто пациенты с депрессией, тревогой и другими расстройствами пользуются ИИ.

«Люди с уже существующими симптомами психических расстройств могут чаще обращаться к ИИ за поддержкой, утешением или подтверждением собственной значимости. Многие чувствуют себя одинокими из-за удалённой работы или других факторов. Одиночество сильно связано с депрессией, тревогой и раздражительностью», — объяснила доктор Санни Танг, доцент психиатрии Институтов медицинских исследований Файнштейна.

При этом делать выводы, провоцирует ли использование чат-ботов проявление симптомов расстройств, рано. Не исключено, что депрессия может провоцировать потребность в ИИ или наоборот.