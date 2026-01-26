Психолог рассказала, как не ошибиться с выбором профессии

Психолог Онлайн-школы №1 Кира Гольдштейн напомнила, что до 1 февраля 2026 года выпускники российских школ должны определиться с предметами для сдачи ЕГЭ. Неверный выбор, по словам эксперта, может привести к потере времени и разочарованию в профессии.

В беседе с РИАМО она перечислила типичные ошибки выпускников, среди которых следование трендам, выбор за компанию с друзьями или ориентация только на высокий заработок. К этому также добавляется несоответствие профессии характеру и выбор экзаменов «на всякий случай», без чёткого понимания их необходимости.

Гольдштейн рекомендует подросткам осознанный подход, для чего стоит честно оценить свои интересы и способности, а также изучить профессии, посетив дни открытых дверей и пообщавшись со специалистами.

«Универсальный способ понять, какая профессия «твоя», — это модель, основанная на пересечении трёх сфер: «хочу», «могу» и «надо». То есть что нравится (интерес), что получается (способности), что востребовано на рынке (потребность общества)», — резюмировала психолог.

