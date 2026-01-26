Что такое «пикми»

Термин «пикми» (pick me — «выбери меня»), изначально появившись в сериале «Анатомия страсти», получил широкое распространение в социальных сетях и приобрел двусмысленный подтекст.

Изначально он означал женщину, стремящуюся привлечь внимание противоположного пола, используя нарочитые приемы поведения. Позже понятие распространилось шире, став общим клише для обозначения любых проявлений женского поведения, направленных на привлечение внимания.

По мнению психолога Виктории Суворовой, ключевым фактором различия между женщиной, искренне желающей произвести впечатление, и человеком, играющим роль пикми, является мотивация. Первое подразумевает удовлетворение естественных потребностей в любви и во внимании, второе — преследование признания любыми методами, включая манипуляции и самоуничижение.

«Разница заключается в том, что для пикми это инструмент, которым она пользуется для получения внимания. Для обычной девушки — это просто выражение своей потребности», — объяснила Суворова.

Использование термина «пикми» нередко приобретает негативный окрас, становясь орудием нападок и стереотипов. Психолог предупредила, что принятие ярлыков может помешать пониманию истинных причин поступков женщины, скрывая глубокие психологические причины поведения.

В конечном итоге, подчеркнула психолог, женщина должна стремиться выразить себя свободно, не подстраиваясь под внешние ожидания и шаблоны, сообщает «Радио 1».

