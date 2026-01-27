Как отказаться от ожидания будущего и «прожигания» настоящего

Жить сегодняшним днем автор канала «Деловая косметичка» всегда считала роскошью — и долго не позволяла себе этого. Либо мыслями оставалась в прошлом, либо жила ожиданием будущего. Так неделями ждут выходных, годами — лета или весны, а потом вдруг осознают: прошло много лет, а как именно — непонятно.

© ГлагоL

В этом году ей 37. Если период с 20 до 30 пролетел быстро, то после 30 время будто включило турборежим. При этом возраст ее не пугает. Для кого-то эти цифры кажутся страшными, для других — это прекрасная пора. Она всегда говорит, что возраст — вещь относительная. Каждый прожитый год для нее — радость и маленькая победа, и на это есть свои причины.

С некоторых пор ей совсем не хочется торопить время. Ни ставить елку в ноябре, ни убирать ее сразу после Нового года. Были годы, когда уже после Рождества включался режим «жду весну», и зима теряла всякий смысл.

Сейчас все иначе. На дворе было 11 января, а по вечерам она включает гирлянды и наслаждается елкой. Возможно, та простоит до Старого Нового года. Елку она любит ставить ближе к концу декабря — в последних числах. И уверена: правильных дат здесь не существует, есть только личный комфорт.

Зимние активности — не ее история, но зимние прогулки она неожиданно полюбила. Главное — тепло одеться, потому что мерзнет она сильно. Выходит на улицу скорее как капуста, чем как модница, и совершенно не переживает по этому поводу. Иногда они ездят в лес, на Кумысную поляну: гуляют, кидаются снегом, смеются, фотографируются и ведут себя как дети. После таких прогулок внутри становится удивительно спокойно.

Вытащить себя просто погулять по району ей по-прежнему непросто, но она старается. Рядом нет ни леса, ни красивого парка, однако и в обычных прогулках она начала находить прелесть. Настроение после них становится лучше. Помогают музыка в наушниках, аудиокниги, разговоры с подругой. Иногда она гуляет без наушников — оставаться наедине с мыслями бывает непросто, но полезно.

Этой зимой она сознательно романтизирует холодное время года. Читает зимние книги, смотрит фильмы. За один из выходных прочитала сразу две книги, одну уже обсуждала, о второй собирается рассказать. Среди любимых зимних фильмов — «Дневники Бриджит Джонс», «Отпуск по обмену», «Замерзшая из Майами».

Зима утомляет однообразием, поэтому она решила выжать из нее максимум. Менять пуховики — дорого, а вот аксессуары — совсем другое дело. Шапки, шарфы, перчатки легко обновляют настроение. В конце прошлого года ей вдруг отчаянно захотелось шапку-кубанку. Неважно, модно это или нет, нравится ли кому-то еще — если хочется, она слушает себя.

Сегодня люди вообще стараются все больше внимание уделять комфорту. Например, в этом году в одиночестве главный праздник встречали уже около 8% людей, о чем писал «ГлагоL».