Психолог назвала три фактора, которые влияют на «синдром старшей дочери»

Практикующий психолог, магистр психологии Ирина Меркулова раскрыла суть «синдрома старшей дочери». Это проблема, которая знакома многим, но ее редко обсуждают.

Данный синдром связан не с возрастом, а с ролью, которую девочка получает слишком рано, без своего согласия. Она становится «второй мамой» и мини-родителем.

Три фактора играют ключевую роль в развитии синдрома: социальные ожидания, личные мотивы и требования окружения. В результате от нее ждут помощи, примера и опоры. Она воспринимается не как ребенок, а как взрослый, выполняющий важные функции, сообщает «Южный федеральный».

Родители часто руководствуются желанием контролировать ситуацию и экономить ресурсы. Им проще положиться на старшего ребенка, чем справляться самим. Иногда ребенок вынужден справляться с нагрузкой в одиночку. У самой девочки возникает мотив одобрения.

От старшей дочери ожидают большей самостоятельности и зрелости, чем от младших детей. Ее собственные чувства и потребности игнорируются. Из этих трех составляющих формируется синдром, когда внешние ожидания превышают ее возрастные возможности. Возникает установка, что в противном случае ее не будут любить. Это основа проблемы.

В отношениях старшая дочь автоматически берет на себя роль взрослого – будь то в паре или дружбе. Она привыкла поддерживать, объяснять и подстраховывать. Поэтому она может интуитивно выбирать партнеров, которых необходимо «вытаскивать» или спасать. Ей трудно признавать свои потребности. Мотив избежать конфликта или получить одобрение оказывается сильнее, чем забота о себе.

Необходимо постепенно возвращать себе право быть уязвимым. Затем важно научиться разграничивать зоны ответственности. Определите, что входит в ваши обязанности, особенно на работе, а что нет. Важно не вмешиваться в то, что вас не касается.

