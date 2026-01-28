Пять действенных советов, которые помогут справиться с бессонницей и тревогой

Стресс и тревога часто приводят к ухудшению качества сна. Психолог Екатерина Леоненко рассказала, как справиться с негативными эмоциями и научиться контролировать их, не прибегая к медикаментам.

Бессонные ночи, частое пробуждение и чуткий сон приводят к истощению нервной системы, что сказывается не только на самочувствии, но и на повседневной жизни.

По словам психолога Екатерины Леоненко, при нарушениях сна нужно использовать простой, но действенный способ воздействия на психофизиологические особенности. Крепко спать и не просыпаться по ночам поможет тяжелое одеяло.

«Когда на тело оказывается мягкое, равномерное давление, нервная система получает чёткий сигнал – «Ты в безопасности», - объяснила специалист в разговоре с Тульской службой новостей.

Психолог настаивает, такие одела полезны людям с повышенной тревожностью, испытывающим сложности с засыпанием, нетерпящих одиночество ночью.

Второй способ быстрого погружения в сон – надеть теплые носки, которые снимут напряжение, дискомфорт и фоновую тревогу.

Лучшим способом справиться со своими эмоциями психолог считает их признание и проговаривание вслух.

Это активирует префронтальную кору мозга, отвечающую за логику и самоанализ, поэтому человек перестает «быть эмоцией», а становится сторонним наблюдателем за чувством, которое испытывает.

Однако у этого метода есть одно правило, отметила Леоненко.

«Важно говорить о чувствах без обвинений: правильно сказать «Я чувствую разочарование» вместо «Мне плохо из-за того, что...». В первом случае мы контактируем с эмоцией, во втором усиливаем её», - уточнила врач.

Еще один совет касается метода освобождения от негативных эмоций, что предотвратит срыв. Леоненко советует плакать «по расписанию», выделив безопасное время для проживания эмоций, если они долго подавлялись. Правда, отметила специалист, такой метод не подходит людям с тяжёлыми переживаниями, травматическим опытом или депрессивными состояниями, так как могут усилить напряжение.

Справиться со своими эмоциями поможет забота, провяленная по отношению к себе, добавила Леоненко. Поэтому в моменты паники или усталости психолог советует медленно провести ладонью ото лба к затылку – так, как это делала раньше мама.

«Самоприкосновения – один из самых недооценённых инструментов саморегуляции. Они активируют ощущение поддержки и заботы, которое формируется ещё в раннем детстве», - рассказала специалист.

Так к человеку приходит осознание, что он не один.