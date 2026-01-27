Психологи объяснили, как забота о внуках влияет на мозг

Помощь в уходе за внуками может служить защитным фактором против когнитивного снижения у людей старшего возраста, выяснили ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychology and Aging.

«Многие бабушки и дедушки регулярно помогают заботиться о внуках — это важная поддержка для семей и общества в целом. Однако оставалось неясным, приносит ли такая забота пользу и самим пожилым людям. Мы решили проверить, может ли уход за внуками положительно влиять на здоровье бабушек и дедушек, потенциально замедляя ухудшение когнитивных функций», — объясняет ведущий автор исследования Флавия Керекеш из Тилбургского университета в Нидерландах.

Исходными данными для анализа стали сведения о 2 887 бабушках и дедушках (все старше 50 лет, средний возраст — 67 лет) из Английского лонгитюдного исследования старения (ELSA). С 2016 по 2022 год участники трижды проходили когнитивные тесты и анкетирование.

В анкетах их спрашивали, оказывали ли они помощь в уходе за внуками в течение последнего года, а также уточняли, как часто и в каких именно формах: оставались с внуками на ночь, ухаживали во время болезни, играли или проводили совместный досуг, помогали с уроками, отвозили в школу или на кружки, готовили еду и так далее.

Выяснилось, что бабушки и дедушки, помогавшие с внуками, показали более высокие результаты в тестах на память и вербальную беглость по сравнению с теми, кто не участвовал в уходе. Эта разница сохранялась даже после учета возраста, состояния здоровья и других факторов — независимо от частоты и конкретных видов помощи.

Кроме того, у бабушек, которые помогали с внуками, когнитивные показатели снижались медленнее на протяжении всего исследования по сравнению с теми, кто не был вовлечен в уход.

«Нас особенно удивило, что сам факт участия в заботе о внуках, по‑видимому, важнее для когнитивного здоровья, чем частота помощи или конкретные занятия с внуками, — говорит исследовательница. — Эти результаты нуждаются в дополнительной проверке, но если польза для бабушек и дедушек действительно существует, она может быть связана не с объемом или содержанием помощи, а с более широким опытом вовлеченности в заботу о младшем поколении».

По ее словам, в дальнейшем также необходимо изучить влияние семейного контекста и других переменных: «Добровольная помощь в поддерживающей семейной обстановке может влиять на пожилых людей иначе, чем вынужденный уход в стрессовой обстановке, где они чувствуют себя непонятыми, обремененными или лишенными выбора».