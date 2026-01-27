Названа главная причина разводов

Наиболее распространенной причиной разводов является разница мировоззрений супругов. Об этом aif.ru рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс.

© Газета.Ru

По словам специалиста, чаще всего пары принимают решение расстаться из-за конфликтов, а также нежелания работать над собственными отрицательными эмоциями и отношениями. При этом партнеры, которые придерживаются мнения, что в браке не должно быть конфликтов, испытывают сильный дискомфорт от ссор, неизбежных в любом браке.

«Эта боль будет отталкивать людей друг от друга. Есть и другая ситуация, когда люди в паре считают, что могут поссориться, а потом — снова помириться. Если у двоих людей в паре такое мировоззрение, то они сегодня покричат, а завтра — возьмутся за руки и пойдут гулять. Вот в чем разница», — объяснил психолог.

Он подчеркнул, что супругам необходимо сходиться на базе мировоззрений и уметь идти на компромиссы. Именно такие пары имеют возможность построить крепкие и долгие отношения.

Клинический, семейный психолог Оксана Белоконь до этого говорила, что брачный договор благотворно влияет на взаимоотношения супругов. Он гарантирует каждому «почву под ногами», повышает уровень доверия и за счет этого укрепляет брачные узы. По словам эксперта, при наличии такого документа у партнеров всегда будет ясность последствий распада семьи, а также понимание, кто с чем останется.

