Названа главная причина разводов

Психолог Хорс: причиной развода часто становится разница мировоззрений
Наиболее распространенной причиной разводов является разница мировоззрений супругов. Об этом aif.ru рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс.
По словам специалиста, чаще всего пары принимают решение расстаться из-за конфликтов, а также нежелания работать над собственными отрицательными эмоциями и отношениями. При этом партнеры, которые придерживаются мнения, что в браке не должно быть конфликтов, испытывают сильный дискомфорт от ссор, неизбежных в любом браке.
«Эта боль будет отталкивать людей друг от друга. Есть и другая ситуация, когда люди в паре считают, что могут поссориться, а потом — снова помириться. Если у двоих людей в паре такое мировоззрение, то они сегодня покричат, а завтра — возьмутся за руки и пойдут гулять. Вот в чем разница», — объяснил психолог.
Он подчеркнул, что супругам необходимо сходиться на базе мировоззрений и уметь идти на компромиссы. Именно такие пары имеют возможность построить крепкие и долгие отношения.
Клинический, семейный психолог Оксана Белоконь до этого говорила, что брачный договор благотворно влияет на взаимоотношения супругов. Он гарантирует каждому «почву под ногами», повышает уровень доверия и за счет этого укрепляет брачные узы. По словам эксперта, при наличии такого документа у партнеров всегда будет ясность последствий распада семьи, а также понимание, кто с чем останется.
