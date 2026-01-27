Психологи назвали хобби, которые помогают справляться со стрессом

Хобби помогает снизить стресс и улучшить самочувствие. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на психологов. Специалисты отмечают, что увлечения помогают отвлечься от повседневных проблем, почувствовать уверенность в себе и справляться с тревогой. Кроме того, такие занятия нередко дают ощущение поддержки и общения. Среди популярных хобби эксперты выделяют занятия спортом, творческие направления, садоводство в городских условиях, а также рукоделие и кулинарные эксперименты.