Психолог рассказал, как адаптироваться к снегопадам и метелям

Центральную Россию ожидает мощный снегопад и метель, которая принесет значительное количество осадков. Психолог Анастасия Лысакова дала советы, как справиться с эмоциональным дискомфортом в такие периоды.

«Несмотря на то, что метель в России для нас — это что-то вроде генетического кода, каждую зиму мы испытываем настоящий стресс при выпадении снега, ведь жизнь современного человека в мегаполисе и так подчас требует повышенных физических и психических нагрузок», — объяснила эксперт.

Для адаптации к непростым условиям Лысакова посоветовала пересмотреть отношение к ситуации, принимая невозможность контроля над природой и планировать дополнительное время на дорогу.

Особое внимание стоит уделить поддержанию режима дня, регулярному отдыху и правильному питанию. Витамины группы D, дефицит которых ощущается зимой, способны поддержать хорошее самочувствие и повысить общий тонус организма.

Психолог подчеркнула важность поддержки близких людей, помощь и забота которых облегчают переживания сложных погодных явлений, сообщает Life.ru.

Замотивировать себя на прогулку в холодную погоду можно мыслями о том, что для здоровья важны движение и свежий воздух. Кроме того, благодаря этому метаболизм будет правильно работать, в организм будет попадать больше кислорода, поэтому у человека чаще будет хорошее настроение, рассказала психолог Марианна Абравитова.