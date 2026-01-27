Как справиться с психологическим давлением со стороны близких

Эксперт отмечает, что за последние 5 лет можно наблюдать значительный рост популярности психологии и психотерапии в общественном поле. В социальных сетях набирают популярность видео и статьи, объясняющие психологические феномены простым языком. Это помогает людям лучше понимать себя и происходящее вокруг, но порой чрезмерно упрощает сложные процессы, что может только больше запутать человека и увеличить тревогу. Одним из таких феноменов является газлайтинг.

© runews24.ru

Клинический психолог, психолог-психотерапевт, специалист по работе с зависимым и насильственным поведением, эксперт Центра развития «НОВАЯ ЭРА» Елена Клён в комментарии RuNews24.ru пояснила, что мы часто встречаемся с этим термином на просторах интернета, но не всегда можем определить, что на самом деле является им в реальной жизни.

Газлайтинг – форма психологического насилия, при котором один заставляет другого сомневаться в собственной адекватности и/или памяти за счет манипуляций, искажений фактов реальности и давления на партнера. Человек, к которому применяется газлайтинг, зачастую страдает от постоянного чувства вины и тревоги, испытывает проблемы с самооценкой, может изолироваться от общества и переживать депрессивные эпизоды вплоть до клинической депрессии.

Чаще всего феномен газлайтинга описывается на примере романтических взаимоотношений и детско-родительских. Хотя также может встречаться и в дружбе.

«Практически каждый человек, кто хоть раз обсуждал свое детство с родителями, сталкивался с фразой «да что ты придумываешь, не было такого» или же «ты преувеличиваешь, это все твой максимализм». Такие фразы действительно являются примером газлайтинга, но далеко не всегда свидетельствуют об абьюзивных отношениях в семье. Дело в том, что воспоминания всегда являются субъективным переживанием. В зависимости от контекста и эмоциональной окраски, пережитый эпизод «записывается» в нашем мозге по-разному. И то, что хорошо запомнил ребенок как травмирующее событие, которое годами может не выходить из головы, может вообще никак не запомниться родителю».

Психолог отмечает, что это не дает право второму оспаривать или обесценивать переживания, которыми с ним поделились. Однако родителям часто сложно переживать чувство вины перед ребенком.

«Практика показывает, что большая часть родителей сталкивается также с чувством того, что их обесценивают, а дети «запоминают только плохое из детства», именно из-за этого возникают споры о том, что же на самом деле происходило».

Елена Клён пояснила, что попытка однозначно окрестить пережитый опыт «хорошим» или «плохим» чаще всего приводит к конфликтам или даже разрыву контакта. И чтобы эмоционально пережить и интериоризировать пройденный опыт, стоит отказаться от однозначной категоризации. Но чем деструктивнее ситуация в семейных отношениях, тем тяжелее бывает разобраться в собственных переживаниях. В этом помогает психотерапия.

В партнерских отношениях газлайтинг также встречается даже если отношения в целом благоприятные. Порой это также попытка защитить себя «я ничего такого не имел(-а) ввиду», «ты все преувеличиваешь», как и направленная агрессия на партнера «да что ты вообще понимаешь». И чтобы разобраться, являются ли на самом деле отношения абьюзивными, либо же партнер просто неосознанно использует привычный паттерн поведения, стоит посмотреть на ситуацию шире.