Названы типы людей, у которых чаще возникает синдром «самозванца»

Исследователи изучили, как разные формы перфекционизма связаны с феноменом «самозванца» — состоянием, при котором успешные люди сомневаются в своих достижениях и боятся быть разоблаченными как мошенники. Они выяснили, что не все типы перфекционизма одинаково способствуют этим ощущениям.

Что такое синдром «самозванца»

Феномен «самозванца» проявляется в чувстве неполноценности и страхе, что окружающие вскроют «обман» человека, даже если он действительно успешен. Ранее ученые связывали его с высокой тревожностью, депрессией и общей склонностью к перфекционизму. Новое исследование помогает понять, какие именно черты перфекционизма усиливают этот синдром.

Три типа перфекционизма

Ученые выделяют три ключевых формы перфекционизма:

жесткий перфекционизм — человек стремится делать всё идеально и строго придерживается своих стандартов.

самокритичный перфекционизм — сопровождается постоянным самобичеванием и страхом совершить ошибку.

нарциссический перфекционизм — человек верит в собственное превосходство и ожидает особого отношения к себе.

«Феномен самозванца описывает чувство интеллектуальной фальши и страха разоблачения, которое испытывают некоторые успешные люди. Они могут сомневаться в собственных способностях и не принимать свои достижения», — отметил Колин Сюй, доцент Университета Айдахо.

Как проводилось исследование

В эксперименте участвовали 278 студентов Университета Пенсильвании, преимущественно женщины в возрасте 18–24 лет. Они заполняли онлайн шкалы, измеряющие синдром «самозванца» и подтипы перфекционизма.

Шкала «самозванца» оценивала три аспекта: ощущение себя «мошенником», приписывание успеха удаче и недооценку собственных достижений. Шкала перфекционизма отражала степень жесткости, самокритичность и чувство превосходства.

Главные выводы

Анализ показал:

синдром «самозванца» тесно связан с жестким и самокритичным перфекционизмом. Люди с высокими показателями этих подтипов чаще ощущают себя «мошенниками» и недооценивают свои успехи.

нарциссический перфекционизм не связан с синдромом «самозванца». Те, кто ощущает свое превосходство и уверенность, реже сомневаются в своих достижениях.

люди с самокритичным перфекционизмом склонны приписывать свои успехи удаче, что усиливает чувство «неподлинности» собственных заслуг.

подтип «фальши», включающий ощущение себя мошенником, особенно проявляется у самокритичных перфекционистов, но не у нарциссических.

«Понимание этих различий помогает объяснить, почему одни успешные люди страдают от тревожности и прокрастинации, а другие сохраняют уверенность, даже если она слегка завышена», — добавил Сюй.

Значение для психологии и терапии

Результаты показывают, что терапия должна быть нацелена на конкретный тип перфекционизма:

для самокритичных и жестких перфекционистов эффективны методы снижения самобичевания и чрезмерных стандартов.

нарциссические черты требуют иного подхода, направленного не на самоуничижение, а на адаптацию социальных ожиданий и самооценки.

Исследование подчеркивает, что синдром «самозванца» и перфекционизм связаны, но влияние конкретных подтипов различается. Понимание этих нюансов помогает точнее подбирать психологические интервенции и поддерживать людей, испытывающих тревогу и сомнения в себе.