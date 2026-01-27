Быть «бабушкой-эгоисткой» оказалось полезно для здоровья

Сидеть с внуками более двух часов в день бабушкам и дедушкам за 60 вредно — к такому выводу пришли иранские ученые. Неожиданное для страны с глубокими семейными традициями открытие оценили и отечественные «бабы» и «деды», рассказав, что именно в приглядывании за любимыми внуками ухудшает их самочувствие.

Бабушки и дедушки после 60 лет, нянчащие внуков больше двух часов в сутки, рискуют заработать клиническую депрессию — доказано исследователями из тегеранского Университета имени Шахида Бехешти. Результаты социологического исследования оценили и западные ученые, так как Институт исследований семьи — научный центр при этом Университете — пользуется в профессиональной среде всего мира большим уважением, несмотря на текущие геополитические противоречия с политикой Ирана.

Они же сразу отмели скепсис пользователей англоязычного сегмента Интернета, предположивших, что «Ирану сейчас не до исследований». Однако именно сейчас в этой стране, имеющей традицию жить одной большой семьей в несколько поколений, уходящую корнями в глубокую древность, провели массовый опрос около полусотни пожилых пар, имеющих внуков, на тему, доставляет ли им это радость.

А также сравнили медицинские показатели тех, кто уделяет внукам большую часть своего времени, с теми, кто посвящает им не более 2-х часов в день. Вторые оказались здоровее первых, а особенно в части состояния психики (наличия депрессии) и уровня когнитивной деятельности, а проще говоря, быстроты реакций и соображения. На языке Института мозга, давшего заключение, это «нарушение баланса нейромедиаторов, в результате которого снижается уровень серотонина (в народе «гормон счастья»), от чего падает активность дофаминовой системы, что приводит к потере мотивации». В отношении любимых внуков звучит жутковато, хотя на простом человеческом языке это просто апатия, с которой многие знакомы не понаслышке.

«Этот эксперимент взят не "с потолка", — поясняет иранист Джавид Гасанов. — Иранские бабушки-дедушки не просто считают своим долгом проводить много времени с внуками, они их действительно очень любят. А беря на себя за них ответственность, они концентрируются, напрягаются, устают, но игнорируют это состояние, как неправильное. Сколько случаев, когда иранские дедушки получают инфаркты и инсульты, гоняя с внуками мяч на солнцепеке. А бабушки обшивают внучек, готовят им домашнюю еду, занимаются с ними, читают им, делают вместе уроки — так принято, и это прекрасно, когда бы не здоровье этих пожилых пар. Дело даже не в физической нагрузке, а в выгорании».

Медики доказали, что пожилые должны больше времени уделять себе, собственным интересам, как говорится, жить и свою жизнь тоже. Справедливости ради, тревогу забили не они сами, а их дети — родители этих самых внуков. Иранцы до 40 лет сейчас в плане семейных отношений смотрят на Запад, им хочется жить отдельно от родителей, а детей водить в детские сады. А родителей просто навещать, не вешая на них помощь молодой семье. Но в современном Иране с государственными бесплатными садами очень сложно: их мало, а в существующие огромные очереди. Частные есть, но не у всех на них есть деньги.

Если иранские «бабы и деды» не жаловались, за них в результате обследований риски показало их здоровье, то отечественные бабули с дедулями относительно выводов иранских ученых высказались неожиданно положительно — по крайней мере, те из них, кто посещает тематические чаты в Рунете. Поскольку открытие свежее, статистики по конкретному выводу иранских ученых пока нет, но есть мнение, при сведении к общему знаменателю звучащее примерно так: мы продолжаем вести активный образ жизни (работать, путешествовать, заниматься спортом, следить за культурной жизнью и т.д.), а наши дети почему-то считают, что все свое время мы должны посвящать их детям.

«Моя дочь даже задала сакраментальный вопрос: "Если не внукам, то кому еще?!", — жалуется 63-летняя столичная пенсионерка Ирина Витальевна на то, как 30-летняя дочь распорядилась ее временем. — То есть, она искренне полагает, что больше таким, как я, заняться нечем. Я ей ответила присказкой, которую любил мой собственный дедушка: любите внуков, они отомстят вашим детям. В том смысле, что я уже намучилась, вырастив своих детей, а теперь их очередь. Нет, я согласна помогать, я люблю своих внуков, но не в таком формате, что мне их подбросили в любое время, по умолчанию считая, что мне больше нечем заняться. И что внуки — единственная радость, оставшаяся мне в этой жизни».

Если верить тематическим чатам, где «бабки» и «дедки» обмениваются опытом «указания места» родителям своих любимых внуков, одна московская бабушка даже нарочно вышла в 61 год замуж, обидевшись на невестку, заявившую «Ну а что вам еще делать в праздники, как не сидеть с внуками? А мы хоть повеселимся нормально». После этого москвичка, находившаяся в разводе последние 20 лет, срочно занялась своей личной жизнью, так покоробило ее бесцеремонное заявление жены ее сына.

А по состоянию на прошлый год и статистика имеется, доказывающая, что такие настроения у отечественного «третьего поколения» начались не вчера. Год назад около 60% пожилых россиян заявили, что не хотят посвящать все свое свободное время внукам, хотя еще 10 лет таких было всего 30%. Одной из причин такого изменения является изменение образа жизни.

— У сегодняшних бабушек-дедушек, в отличие даже от бабуль-дедуль десятилетней давности, шире круг интересов, — уверена психолог-геронтолог (специалист по пожилому возрасту) Софья Львова. — Сегодня многие ходят в фитнес, в театры, имеют хобби, ездят путешествовать, благо для этого у них есть все возможности. Те, кто живет только на пенсию, намеренно не хотят зависеть от детей и отказываются от вариантов, когда их дети норовят приплачивать им за сидение с собственными внуками по принципу «уж лучше тебе, чем чужому человеку». И предлагают треть цены от рынка услуг бэбиситтеров, что бабушек-дедушек обижает вдвойне: их вроде как покупают для собственных внуков, но при этом покупают по дешевке.

А многие обеспеченные бабушки-дедушки, наоборот, не хотят, чтобы их дети зависели от них, в том числе и в части воспитания внуков. Они рассуждают, что своих детей они вырастили сами, и их дети тоже должны пройти этот путь. Все они, разумеется, с удовольствием общаются с внуками, уделяя им время по договоренности, но им не нравится подход родителей, считающих, что «подкинуть» бабушке с дедушкой можно без спроса и в любую минуту. В целом мы в этом вопросе сейчас наблюдаем картину глобализации.

К примеру, в Китае до недавнего времени было принято, что бабушки-дедушки не просто сидят с внуками, они их полностью берут на себя и растят сами, так как молодежь должна работать. Китайские мамы и папы только посещали своих детей по выходным. А многие евробабушки, наоборот, даже запрещают внукам так себя называть, общаются с ними по-дружески, преимущественно на праздниках, и даже не помышляют брать на себя за них ответственность. Но сегодня даже китайские «бабы» тяготеют к евроформату отношений с детьми своих детей, что отражает общий сдвиг в обществе в сторону ценности независимости и самореализации.