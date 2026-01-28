Психиатр предупредил об опасности просмотра ускоренных видеороликов

Психиатр Талес Альберто предупредил, что просмотр видеороликов и воспроизведение аудиозаписей в ускоренном режиме негативно сказывается на головном мозге. Об опасности этой привычки он рассказал в разговоре с изданием Metropoles.

По словам Альберто, когда мозг привыкает к ускоренному режиму, он теряет способность справляться с ситуациями, которые происходят в обычной жизни. Такие банальные действия, как слушание собеседника или ожидание развития той или иной ситуации начинают вызывать у человека дискомфорт, подчеркнул он.

Кроме того, могут наблюдаться такие симптомы, как трудности с концентрацией внимания и раздражительность, потому что мозг уже натренирован функционировать на очень высокой скорости. Также у человека появляется забывчивость. Дело в том, что при ускоренном просмотре видеороликов и прослушивании аудиозаписей мозг получает больше информации, чем он может усвоить, объяснил Альберто.

Ранее психиатр Педро Леопольдо призвал обзавестись несколькими привычками для укрепления психического здоровья. Так, он посоветовал устранить бессонницу, поскольку она нарушает эмоциональное равновесие и повышает раздражительность.