Что делать, если женщина отказывается от секса до свадьбы

28-летний мужчина пожаловался, что его 26-летняя девушка уже полгода отказывается заниматься сексом. О проблеме, возникшей через 4,5 года после начала отношений, он рассказал в разделе Sex форума Reddit.

По его словам, его девушке нравится заниматься сексом, но после этого она чувствует себя плохо эмоционально и испытывает съедающее ее изнутри ощущение. По этой причине она решила отказаться от интимной близости до свадьбы.

«Проблема в том, что до свадьбы еще далеко. Ни у кого из нас сейчас нет стабильной работы, и могут пройти годы, прежде чем мы сможем пожениться. Я уважаю ее границы и не хочу давить на нее. В то же время секс и физическая близость важны для меня, сейчас я чувствуют разочарование, одиночество и ощущают себя ненужным», — написал мужчина.

При этом он подчеркнул, что девушка не рассказывала ни о каких сексуальных травмах или физической боли во время секса.

В комментариях молодому человеку посоветовали откровенно поговорить с девушкой о своих чувствах.

«Вы также должны сами решить, согласны ли жить без секса до вступления в брак», — также посоветовали ему.

Некоторые сочли, что девушка использовала отказ от интимной близости как способ побудить молодого человека жениться. Другие же предположили, что ей просто не нравится секс.

«Когда вы поженитесь, ничего не изменится, и вам будет труднее расстаться», — заявил один из пользователей.

