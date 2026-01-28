Психолог перечислила пять ключевых правил счастливого брака

Психолог Дарья Сальникова уверена, что в отношениях важно принимать партнера, а не пытаться его переделать.

© Vse42.ru

Сегодня понятие "счастливый брак" настолько индивидуально, что специалисты все чаще сходятся в простом критерии: если вам хорошо – значит, все работает. Универсального рецепта нет, но есть базовые принципы, на которых держится крепкий союз. Семейный психолог Дарья Сальникова в разговоре с "Радио 1" поделилась пятью правилами, которые помогают сделать брак по‑настоящему счастливым.

Безопасность – основа всего

И мужчины, и женщины в отношениях в первую очередь ищут чувство безопасности. Причем речь идет не столько о физической защите, сколько о психологическом комфорте – возможности быть собой, без ролей и масок.

– Мужчины в той же степени хотят чувствовать эту защиту. Чтобы в каких-то жизненных моментах они могли положиться на партнера. Должно быть ощущение: весь мир там, конкуренция, достижения, а дома – спокойно, тепло, – пояснила специалист.

Принятие, а не перевоспитание

Любовь нередко путают с желанием изменить другого, но настоящая близость возникает совсем из другого. Как отметила эксперт, слово "любить" связано со словом "любой". Это про то, что мы не стараемся перевоспитать или исправить человека. Мы принимаем его целиком – с сильными сторонами и слабостями.

Пространство для пары

Когда вся жизнь супругов крутится только вокруг быта и детей, отношения начинают угасать, возникают сложности. Важно различать "семью" и "пару". У отношений тоже должна быть своя жизнь: свидания, совместные интересы, время только для двоих.

Отдельная жизнь для каждого

У каждого партнера должно оставаться личное пространство: друзья, хобби, увлечения. Это не отдаляет, а, наоборот, делает союз насыщеннее.

– Мы влюбляемся в горящие глаза. Не важно, о чем рассказывает партнер, но если он говорит с блеском в глазах – это заразительно и притягательно, – поделилась специалист.

Ваши отношения – ваши правила

Самый простой ориентир – с партнером жизнь должна быть лучше, чем без него. Все хорошо тогда, когда вам хорошо. Пусть ваши отношения не совпадают с книжными шаблонами, но если вам в них комфортно и радостно – значит, это и есть идеальный вариант для вас.

По словам Сальниковой, счастливый брак – не миф, просто у каждой пары он свой. Он строится на ощущении безопасности, принятии, умении быть вместе и одновременно оставаться собой. Если эти опоры есть – вы движетесь в правильном направлении.