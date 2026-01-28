Невролог рассказал о простом способе снять тревожность

Вязание, собирание конструктора и прочие подобные занятия способствуют концентрации внимания и улучшению настроения.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил клинический нейрофизиолог Юрий Андрусов.

«Развитие мелкой моторики влияет на концентрацию внимания, способствует снижению тревоги, улучшению настроения и усидчивости. При собирании и разбирании чего-то, например, конструктора, может наблюдаться такое впадение в транс. Про спицы и вязание: человек вроде как занимается чем-то своим, а на самом деле находится в отключке. Это очень полезно для нервов в психологическом плане, когда это уже автоматизм. Сосредоточенность, успокоение, возможность отвлечься от дурацкого потока мысли при тревоге переключает, и таким образом можно успешно задавить стресс».

