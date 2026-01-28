Почему россияне готовы уволиться, лишь бы не возвращаться в офис с удаленки

Согласно опросу сервиса SuperJob, каждый третий россиянин готов уволиться, если работодатель потребует вернуться в офис после периода удаленной работы. При этом большее сопротивление проявляют женщины — 38 процентов. Клинический психолог Илья Ахмедов рассказал «Вечерней Москве», почему так сложно вернуться в офис после удаленки и как это сделать комфортно, если нет возможности поменять место работы.

Почему россияне предпочитают удаленную работу

По словам эксперта, возвращение в офис после удаленки дается сложно, потому что за время дистанционной работы у людей меняется не только распорядок дня, но и ощущение контроля над собственной жизнью:

Удаленка дает гибкость, экономию времени и энергии, возможность выстраивать ритм под себя, и потеря этого воспринимается как резкое сужение свободы, а не просто смена формата работы. Психика быстро адаптируется к комфорту, и откат назад переживается как стресс.

Психолог объяснил, что женщины в среднем менее готовы возвращаться в офис во многом потому, что именно они чаще совмещают работу с домашними обязанностями и заботой о детях или родственниках.

Удаленка снижает нагрузку на логистику жизни: не нужно тратить время на дорогу, проще встроить работу в семейный график, легче восстановиться эмоционально. Для многих женщин это не про лень, а про выживание без хронического перегруза, — отметил Ахмедов.

Как удаленка влияет на психику

По мнению специалиста, последствия удаленной работы сильно зависят от личности человека.

Одни люди становятся более замкнутыми, уходят в изоляцию, теряют социальные навыки и начинают избегать контактов, потому что мозг привыкает к минимальному уровню стимуляции. Другим, наоборот, остро не хватает внешней структуры и живого общения, и они испытывают раздражение, тревогу и ощущение «взаперти», поэтому ищут кафе, коворкинги или любой повод выйти из дома. Это не патология, а разные типы нервной системы и потребности в контакте, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Как комфортно вернуться в офис с удаленки

Если работодатель требует вернуться в офис, а человек не хочет или не может уволиться, важно сделать переход максимально экологичным, советует эксперт:

Резкий возврат «с понедельника на полный день» усиливает сопротивление и выгорание, поэтому полезно по возможности договариваться о гибридном формате, постепенном увеличении офисных дней или гибком графике.

Психике также помогает восстановление ритуалов: четкое разделение работы и личного времени, паузы, движение, планирование приятных активностей после работы.

Важно не обесценивать свое сопротивление, потому что это не слабость, а сигнал о том, что формат требует адаптации. Чем больше человек возвращает себе ощущение контроля даже в жестких условиях, тем мягче проходит переход и ниже риск эмоционального срыва, — заключил психолог.

