Психиатр оправдал просмотр ускоренных видео в Интернете

Просмотр контента на более высокой скорости не влияет на психику человека и даже может быть полезен, заявил НСН Павел Жавнеров.

Просмотр видео в ускоренном режиме помогает комфортнее и быстрее воспринимать информацию. Если человек испытывает раздражение на окружающих из-за их медленного темпа, то это происходит из-за него самого, а не из-за скоростного контента, рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН.

Просмотр видео на удвоенной скорости убивает психику, а привычка смотреть видео и слушать аудиозаписи в таком режиме может негативно влиять на мозг, способствуя развитию забывчивости. Об этом рассказали бразильские врачи местному изданию Metropoles. Жавнеров не согласился с зарубежными коллегами.

«Я вообще думаю, что это не влияет, потому что в конечном итоге — это всего лишь вопрос того, насколько человек потребляет информацию. Если ему комфортно получить ее таким образом, то проблем нет. Больше может раздражать то, что кто-то медленно что-то рассказывает из-за того, что у нас быстрый темп жизни. Я сам смотрю многие видео на двойной скорости. Это упрощает жизнь», — подчеркнул он.

Жавнеров также отрицает, что такая привычка приводит к раздражению на окружающих за медленный темп.

«Здесь самое главное не в том, что человек медленно говорит. Ты к этому можешь относиться спокойно. Но это становится проблемой, если ты воспринимаешь это как неуважение — “он мне медленно рассказывает, потому что издевается, не может говорить быстрее и не ценит мое время“ и так далее. Это уже искаженное восприятие. Зачастую мы даже не понимаем, почему другие люди делают что-то. Если их действия мы начинаем объяснять плохим отношением к нам, то тогда и появляются злость, обида, раздражение, в том числе и на то, что кто-то медленно говорит. То есть, это проблема внутри, а не снаружи», — заключил врач.

