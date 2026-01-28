Как разговоры приводят к угасанию влечения

Иногда общение в отношениях не укрепляет их, а мешает, считает психолог Марк Трэверс. Неожиданную правду о популярном совете семейных психологов он раскрыл журналу Forbes.

Психолог отмечает, что в большинстве случаев открытое и честное общение повышает удовлетворенность отношениями, углубляет доверие между партнерами и способствует долговечности их связи. Однако, по его словам, есть исключение.

«Правда, которая может удивить большинство пар, заключается в том, что больше коммуникации в паре — это не всегда лучше», — заявил эксперт.

Трэверс отметил, что существует несколько признаков, которые говорят о том, что мужчина и женщина общаются слишком много. По его мнению, заподозрить это стоит в случае, если они вслух проговаривают каждое чувство или постоянно ищут подтверждения от партнера. Психолог добавил, что слишком частые разговоры об отношениях приводят к угасанию влечения.

Ранее психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс назвал главную причину расставаний. По его мнению, пары распадаются из-за разницы мировоззрений и нежелания работать с отрицательными эмоциями.