Названы три варианта улучшить самую популярную позу в сексе

Сексологи Ава Каделл и Гуди Ховард, а также сексотерапевт Сэди Эллисон назвали три способа усовершенствовать позу «догги-стайл», чтобы получать от нее максимум удовольствия. Их рекомендации приводит Women’s Health.

Каделл отметила, что «догги-стайл» входит в число самых популярных поз в сексе, так как обеспечивает глубокое проникновение и позволяет стимулировать точку G. Однако, по ее словам, эта позиция не всегда бывает комфортной. Специалистка пояснила, что переходить к ней лучше на пике возбуждения. Чтобы избежать болезненных ощущений, важно также заранее обсудить глубину проникновения и использовать смазку.

Ховард добавила, что секс «по-собачьи» дает широкие возможности для экспериментов. Она предложила использовать подушку, чтобы менять угол проникновения и пробовать новые ощущения. Кроме того, специалистка напомнила, что в этой позиции удобно дополнительно стимулировать соски и клитор.

Эллисон отметила, что «догги-стайл» считается не самой романтичной позой, поскольку партнеры не смотрят друг другу в глаза. При этом, по ее мнению, это помогает сосредоточиться на собственных ощущениях и усилить удовольствие. Чтобы добавить разнообразия, она посоветовала обернуться и взглянуть на партнера с необычного ракурса.

«Не удивляйтесь, если это вдохновит вас: откиньте волосы, слегка выгните спину и поймайте взгляд партнера, чтобы создать соблазнительный образ», — рекомендовала сексотерапевт.

