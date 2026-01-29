Психолог объяснила спрос на осиновые колья и обереги

Увеличение интереса к осиновым кольям и оберегам не является свидетельством массового суеверия, а скорее отражает текущие социальные тенденции. Психолог Алёна Иванова в беседе с РИАМО объяснила, что образ вампира символизирует то, что истощает наши силы: постоянный стресс, финансовые обязательства и негативное информационное воздействие.

Напомним, в 2025 году в России значительно вырос интерес к различным магическим атрибутам. При этом спрос на обереги вырос в 2 раза, а осиновые колья приобретались в 4 раза чаще.

Алёна Иванова отметила, что конец января — это время, когда люди чувствуют себя особенно уставшими и истощёнными. Праздники позади, а накопленная усталость достигает максимума. В этот период психика человека ищет конкретные образы, которые могли бы символизировать это состояние опустошённости.

Покупка ритуальных предметов, таких как осиновые колья или обереги, может рассматриваться как акт символической защиты. В мире, где многие угрозы кажутся неуправляемыми, такие действия помогают людям вернуть ощущение контроля над своим личным пространством. По словам психолога, это также способ выразить и направить глубинные чувства тревоги и беспокойства через конкретные, понятные действия.