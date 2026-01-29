Психосоматолог предупредил об «эпидемии эмоционального выгорания»

Это связано с тем, что им приходится проводить много времени на работе без реальной деятельности.

Изменение подхода к таким сотрудникам поможет улучшить ситуацию. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Екатерина Тур.

«У нас сегодня эпидемия эмоционального выгорания, ключевым фактором которого является работа, потому что мы не умеем отдыхать: не обращаем внимания на то, что устаём, или для того, чтобы отдыхать, мы ещё больше нагружаем себя работой. Приходится много времени сидеть на работе, когда ты по факту не работаешь. То есть ты убиваешь время вместо того, чтобы, допустим, заняться чем-то с семьёй, играми или просто поговорить, время провести и так далее. Если я молодой сотрудник и знаю, что свою работу я выполняю за более короткое время, я делаю это эффективно и с интересом, и качественно, зачем мне тратить столько времени и просто сидеть на работе, если я могу сделать её быстрее? И, возможно, именно такой подход в будущем будет снижать уровень нашего выгорания и помогать молодым специалистам снижать напряжение на работе, которое накапливается из-за того, что мы не отдыхаем, из-за того, что очень высокая конкуренция, низкая заработная плата».

Ранее психолог Ксения Левина перечислила симптомы эмоционального выгорания. Среди них тяга к калорийной пище, прокрастинация, а также трудности при подъёме по утрам.