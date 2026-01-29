Исследование показало, какие люди лучше считывают выражение лица

Пожилые люди лучше молодых распознают эмоции по лицам в условиях, приближенных к реальной жизни, показало исследование Абердинского университета в Шотландии. Его результаты опубликованы в журнале Aging, Neuropsychology, and Cognition.

Ученые объясняют это тем, что пожилые люди опираются на свой жизненный опыт и могут использовать дополнительные социальные сигналы — тон голоса, язык тела и ситуативный контекст — чтобы точнее понять чувства другого человека. Однако, что интересно, это преимущество теряется, когда им показывают только изолированное выражение лица.

В экспериментах сравнивали, насколько хорошо молодые и пожилые люди распознают эмоции, глядя на фотографии и видео взаимодействия между людьми. Участникам двух возрастных групп (17–26 лет и 59–84 года) показывали отрывки из фильмов и просили подобрать слова, которые лучше всего отражают эмоции, показанные в сцене.

«Большинство предыдущих исследований, посвященных восприятию эмоций у молодых и пожилых людей, использовали статические фотографии лиц. Хотя такой подход полезен в контролируемых экспериментах, он плохо отражает то, как мы сталкиваемся с эмоциями в повседневности — в динамике взаимодействий и в определенном контексте. В нашем исследовании мы использовали материалы, которые лучше имитируют реальные ситуации, приближая задачи к тому, с чем люди сталкиваются изо дня в день», — говорит психолог Луиза Лори, первый автор работы.

Способность понимать эмоции других — ключ к здоровым отношениям, а пожилые люди могут ошибаться в их распознавании, если контекст сведен к минимуму. Кроме того, в предыдущих работах старение часто рассматривается через призму упадка способностей, а новые данные показали, что наоборот, некоторые навыки, включая чтение эмоций, могут с возрастом даже улучшаться.

«Мы часто рассматриваем старение в основном как угасание — например, ухудшение памяти. Но наши данные говорят о том, что некоторые способности, включая понимание эмоций других, могут с возрастом даже совершенствоваться. Это также тот этап жизни, когда люди могут использовать свои знания и опыт с пользой, особенно в социальных ситуациях, требующих эмоционального интеллекта», — подтверждает исследовательница.

Пожилым людям часто сложнее оценить эмоции по краткому выражению лица или текстовому сообщению, что порой ведет к недопониманию. Особенно остро этот момент может воспринимать привыкшая к быстрому ритму жизни молодежь — и вселять тем самым неуверенность в своих силах представителям старшего поколения.