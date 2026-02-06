Эксперт рассказал, что снизит стресс при возвращении в офис с удаленки

Список приятных дел на вечер и грамотная организация рабочего процесса помогут выйти в офис после удаленки без стресса. Об этом Москве 24 рассказала психолог, нейропсихолог Наталья Наумова.

© РИА Новости

Ранее исследование одного из рекрутинговых сервисов показало, что каждый третий работающий на удаленке россиянин готов уволиться, если руководство потребует его возвращения в офис.

По мнению психолога, зачастую это связано со страхом возобновления активного взаимодействия с большим количеством людей.

«Когда человек длительное время работает из дома, ему становится сложнее подстраиваться под других. Поэтому мысль о выходе в офис пугает, ведь снова придется быть на виду, активно контактировать и поддерживать коммуникацию с коллегами, справляться с какими-то сложными конфликтными ситуациями. После удаленки это может казаться невыносимым».

Чтобы избежать психологических трудностей, важно подходить к вопросу выхода в офис гибко. Желательно для начала договориться хотя бы о гибридном графике, чтобы плавно адаптироваться к новому режиму, отметила эксперт.

Она добавила, что также важно работать с внутренней мотивацией. Выход на работу с мыслью "меня заставили, вынудили" рискует обернуться проблемами. Сотрудник даже может начать чаще болеть, потому что подсознательно хочет остаться дома, предупредила эксперт.

«Повысить мотивацию способны мысли о плюсах, которые удастся получить при выходе на работу. Например, если придется каждый день приезжать в центр города, то после трудового дня возможно посетить какие-то интересные мероприятия или встретиться в кафе с друзьями. Нелишним будет составить себе список приятных дел на вечера рабочей недели. А еще нужно пообещать себе, что теперь жизнь станет ярче и разнообразнее», – отметила психолог.

Однако, если ничего не помогает и перспектива выйти на работу в офис ужасает, стоит обратиться к психологу, который поможет разобраться в проблеме, заключила Наумова.

