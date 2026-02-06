Специалист оценил пользу антистресс-тренда на принятие душа с апельсинами

Принятие душа и одновременное употребление апельсинов может успокаивать и отвлекать от неприятных мыслей. Об этом Москве 24 рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

© Unsplash

Ранее в соцсетях начал набирать популярность необычный способ борьбы со стрессом: блогеры принимают душ и при этом едят апельсины. Многие утверждают, что такая процедура быстро успокаивает и даже заставляет забыть о мыслях об увольнении после трудного рабочего дня.

По словам Абравитовой, ничего нового блогеры не придумали. Давно известно, что теплая вода помогает расслабиться, снять напряжение и усталость.

«В свою очередь, запах цитрусовых способен повышать настроение и снимать напряжение. Этим обусловлено большое количество гелей и других средств для ванны с такими ароматами. Поэтому в качестве альтернативы можно использовать их, а не есть фрукты в душе. Эффект будет тот же самый».

При этом на тех, кто любит эксперименты и верит в чудодейственную силу различных практик, точное повторение тренда может хорошо подействовать, отметила эксперт.

«В целом в борьбе с тревогой, унынием и неприятными мыслями все безобидные средства хороши, поэтому надо пробовать. В любом случае получится приятный и веселый способ времяпрепровождения», – отметила Абравитова.

